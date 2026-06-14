Concientización. Desarrollo Humano promovió el buen trato hacia las personas mayores en Perico

El Ministerio de Desarrollo Humano realizó una jornada para promover el buen trato, concientizar sobre los derechos y prevenir el maltrato hacia las personas mayores.

Con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, el Ministerio de Desarrollo Humano, mediante la Coordinación de Promoción de Derechos de la Dirección General de Personas Mayores, organizó una jornada de concientización en la Plaza Central de Perico, con el objetivo de promover el buen trato y fortalecer el reconocimiento de los derechos de este sector de la población.

La iniciativa, dirigida a toda la comunidad, incluyó un stand informativo junto con actividades recreativas, juegos y una clase de zumba, creando así un espacio de encuentro que motivó a la reflexión sobre la necesidad de prevenir cualquier forma de abuso, violencia o discriminación basada en la edad.

La coordinadora de Promoción de Derechos de Personas Mayores, Silvia Facttori, subrayó que esta fecha constituye una ocasión para dar visibilidad a una problemática todavía vigente, y reafirmó el compromiso del Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría de Desarrollo Integral, con la realización continua de acciones de sensibilización, prevención y acompañamiento. Asimismo, convocó a la sociedad a valorar a las Personas Mayores como fuente de sabiduría y experiencia, fomentando el respeto hacia sus aportes.

Lila, una de las participantes, dijo que le provocó “mucha alegría y entusiasmo”, agregando que “la juventud también está en el corazón”. Finalmente, la jornada dejó una invitación abierta a seguir reflexionando sobre el lugar que ocupan las Personas Mayores en nuestra sociedad, y a construir, entre todos, vínculos basados en el respeto, la escucha y el cuidado mutuo.