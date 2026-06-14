Deportes. Tumbaya fue escenario de una nueva fecha del Desafío TTT con gran convocatoria de atletas

El gobernador Carlos Sadir destacó el crecimiento sostenido de esta disciplina y el impacto positivo que genera en el turismo y el deporte local.

En el marco del programa provincial “Desafío TTT: Trekking, Triatlón y Trail”, impulsado por el Gobierno de Jujuy, se desarrolló en Tumbaya una nueva jornada deportiva al aire libre que reunió a una importante cantidad de atletas provenientes de Jujuy, Salta y Tucumán.

Los imponentes paisajes fueron el escenario de esta competencia que convocó a corredores de distintos puntos de la provincia y del país, quienes participaron en circuitos de 32, 20, 10 y 5 kilómetros.

El gobernador Carlos Sadir participó del lanzamiento de la competencia, destacó el crecimiento sostenido de esta disciplina y el impacto positivo que genera en el turismo y el deporte local.

“Estamos aquí en Tumbaya acompañando este trail tan lindo y convocante, con una importante cantidad de corredores no solo de Jujuy, sino también de otras provincias. Es una actividad que sigue creciendo y que permite disfrutar de nuestros cerros y paisajes”, expresó.

Asimismo, el mandatario provincial agradeció el acompañamiento de la comunidad local y de las distintas áreas del Gobierno que participaron en la organización y logística del evento, entre ellas la Secretaría de Deportes, el Ministerio de Gobierno, Policía de la Provincia, Bomberos, SAME y Defensa Civil.

“El deporte es una política pública para este Gobierno. Venimos trabajando en distintas disciplinas y acompañando permanentemente a los clubes e instituciones deportivas de toda la provincia, con el objetivo de seguir fortaleciendo el deporte para todos los jujeños”, sostuvo Sadir.

Finalmente, dejó un mensaje para los corredores, deseándoles una excelente jornada y resaltando la importancia de disfrutar la competencia de manera segura.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, remarcó la relevancia que tiene el deporte en el posicionamiento de Jujuy a nivel nacional.

“Todo este trabajo que venimos desarrollando en materia deportiva está poniendo a Jujuy en un lugar destacado dentro de la República Argentina. La participación de atletas de otras provincias demuestra el crecimiento y el nivel de nuestras competencias”, señaló.

En ese sentido, destacó además el acompañamiento del Gobierno Provincial al deporte en todas sus disciplinas, así como el fortalecimiento del fútbol infantil, los clubes y las distintas instituciones deportivas.

Álvarez García también puso en valor el crecimiento turístico de la provincia y la importancia de continuar promoviendo actividades que integren deporte, turismo y desarrollo económico.

“Muchos vienen no solo a competir, sino también a disfrutar de todo lo que Jujuy ofrece. Hoy contamos con una provincia más preparada, con mejor infraestructura turística, hotelera y gastronómica, y con obras importantes que potencian nuestros destinos”, afirmó.

A su turno, el secretario de Deportes, Luis Calvetti, destacó que esta competencia corresponde a la segunda edición del Trail de Tumbaya y forma parte de un circuito que continuará en distintas localidades de la provincia.

“Es un programa que sigue creciendo. La tercera fecha será en Calilegua, luego en Huacalera y la final en San Antonio. Estamos muy felices de recorrer los mejores paisajes de nuestro querido Jujuy”, expresó.

Calvetti subrayó además la creciente participación de atletas de distintas provincias y agradeció el acompañamiento del gobernador Carlos Sadir, de los equipos organizativos y de todas las áreas involucradas en el operativo de seguridad y asistencia.

Finalmente, reafirmó que el deporte constituye uno de los ejes fundamentales de la gestión provincial, acompañado por políticas públicas e importantes obras de infraestructura deportiva en todo el territorio jujeño.

“Hay un crecimiento muy importante del deporte en la provincia, tanto en infraestructura como en programas inclusivos, sociales, federativos y de desarrollo infantojuvenil. Vamos a seguir llevando el deporte a cada rincón de Jujuy”, concluyó.