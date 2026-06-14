El Municipio y el Ministerio Público de la Acusación fortalecen el trabajo conjunto para la asistencia a víctimas de violencia

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, y el Procurador General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Alejandro Bossatti, rubricaron un convenio de cooperación que permitirá profundizar el trabajo articulado en la atención y acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente víctimas de distintos tipos de violencia.

Durante la firma, el intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó la importancia de consolidar vínculos institucionales que permitan brindar respuestas integrales a problemáticas sociales complejas, “es un honor tener a Alejandro Bossatti que tiene una base en su formación profesional de haber trabajado en el municipio y conoce perfectamente servicios y funcionarios que tienen compromiso para colaborar permanentemente con instituciones, en este caso, con el MPA, con la voluntad de estar a disposición para, cuando lo necesiten, trabajar con esta problemática que tiene que ver con la violencia de género y tantos problemas sociales en las familias”.

Asimismo, remarcó la predisposición del Municipio para continuar fortaleciendo estas acciones conjuntas, “nosotros predispuestos a colaborar y estar permanentemente en apoyo de lo que necesite este ministerio y otros, por supuesto”.

Por su parte, el Procurador General del MPA, Alejandro Bossatti, valoró la firma del acuerdo y el compromiso asumido por el Municipio, “hemos tenido la posibilidad de firmar este convenio, que se trata fundamentalmente de brindar asistencia y colaboración en todo lo que es contención a las víctimas, fundamentalmente violencia de género, violencia intrafamiliar”.

En ese sentido, destacó la relevancia de la articulación institucional para abordar una problemática que requiere un trabajo interdisciplinario y coordinado, “es una problemática que, desgraciadamente, existe en nuestra provincia, existe en nuestro país, y que el intendente ha puesto a disposición al personal que se encuentra realizando tareas en el Municipio, para un trabajo conjunto y coordinado. Así que es de gran importancia institucionalmente para el Ministerio Público de la Acusación poder contar con este servicio”.

El acuerdo establece un marco de cooperación entre ambas instituciones a través del Departamento y Servicio de Potencial Ciudadano, dependiente de la Procuración Municipal, área especializada en la atención de víctimas de violencia y de personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad familiar y social.

Mediante este convenio, el Municipio se compromete a brindar asistencia y acompañamiento a denunciantes en casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, mujeres adultas, personas mayores y personas con discapacidad, cuyas derivaciones sean realizadas por Agentes Fiscales a través de los Ayudantes Fiscales del Ministerio Público de la Acusación.

Nota audiovisual: https://youtu.be/q5RPPcPbkiM