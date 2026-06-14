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El NIDO Ara San Juan celebró el 8vo Aniversario junto a los vecinos de las 150 Hectáreas de Alto Comedero

Jujuy

Bajo un clima festivo y de celebración, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la administración del NIDO Ara San Juan, compartió junto a la comunidad de las 150 Hectáreas de Alto Comedero una jornada especial para conmemorar el octavo aniversario de este espacio fundamental para la formación, la contención y el desarrollo de los vecinos del sector.

En este marco, el administrador del NIDO Ara San Juan, Daniel Petruel, expresó su satisfacción por la gran participación de alumnos, profesores y vecinos. “Estoy muy contento porque están participando cada uno de los profesores y alumnos de todos los talleres que tenemos a disposición. Además, están realizando presentaciones para mostrar a los vecinos los trabajos que vienen desarrollando durante el año”, destacó.

Al referirse al crecimiento de la institución y a la amplia oferta de actividades, Petruel señaló: “El balance es muy positivo. Cada año vamos creciendo un poco más. Actualmente contamos con una matrícula de 1.300 personas y más de 50 talleres. Ponemos a disposición de los vecinos espacios de formación en artesanías en yeso, melamina, pallets, repostería, corte y confección, folclore, música, fitness, entre muchas otras propuestas”.

Asimismo, explicó que el incremento sostenido en la demanda de actividades llevó a ampliar los horarios de funcionamiento del establecimiento. “Tuvimos que comenzar a trabajar de lunes a domingo para dar respuesta a los vecinos. Afortunadamente contamos con el personal y la predisposición necesaria para seguir funcionando de esa manera”, indicó.

Finalmente, Petruel invitó a la comunidad a sumarse a las distintas propuestas que ofrece el espacio. “Les recomiendo que se acerquen porque el NIDO Ara San Juan es su casa; es un lugar donde pueden capacitarse, aprender, compartir experiencias y participar de los diferentes talleres que tenemos para ofrecer”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/Ojzx6QIKRDU

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