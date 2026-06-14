La Municipalidad celebró los 39 años del Parque Botánico con el bautismo de los “Yungueritos Exploradores”

En el marco de las celebraciones por el 39° aniversario del Parque Botánico Municipal “Barón Carlos María Schüel”, ubicado en el barrio Los Perales, se llevó a modo de cierre una jornada cargada de emotividad y compromiso ambiental: el bautismo de los nuevos integrantes del Club Ambiental Yungueritos Exploradores. Este evento corona una semana de actividades destinadas a promover la conservación y la educación ambiental en este pulmón verde de la ciudad.

Las actividades conmemorativas, que se han desarrollado desde el pasado 9 de junio, finalizaron con este festejo institucional en la antesala del aniversario oficial, que se celebra cada 14 de junio. Desde su fundación, el parque se ha consolidado como una reserva natural clave que ofrece servicios ambientales esenciales a solo cinco minutos del centro de la ciudad. El crecimiento de la infraestructura y la calidad de los senderos también fue motivo de reconocimiento.

Al respecto, Gastón Millón, presidente del Concejo Deliberante, quien participó de la ceremonia en representación del ejecutivo municipal, invitó a la comunidad a redescubrir este espacio, “39 años en los que uno se da cuenta cómo de a poco, de manera firme y sostenida, no solamente las instalaciones fueron mejorando, sino los servicios y caminatas”.

“El Parque Botánico está 5 minutos del centro y es un paseo realmente espectacular que tiene la mejor vista de la ciudad; es un gran paseo que tiene mucho que ver con la biodiversidad, es decir, no solo se pueden ver plantas sino que se pueden cruzar con animales totalmente silvestres, obviamente no están encerrados, sino que están en su ambiente natural”, definió Millón e invitó, “vale la pena invitar a los jujeños y también a los turistas, sobre todo para los chicos porque es muy educativo”.

Durante el acto, la Secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, resaltó el valor del predio como ejemplo de administración: “Hoy cumplimos 39 años en el Parque Botánico y la verdad que es un ejemplo de gestión municipal de un espacio, una reserva natural que convoca tanta gente, es un pulmoncito verde a 5 minutos del centro que nos permite convocar a tanta gente para que conozcan nuestra biodiversidad”.

El foco de la jornada de hoy fue el trabajo con la niñez a través del club de exploradores, una iniciativa que busca sembrar conciencia desde temprana edad. Al respecto, la directora general de Ambiente, Silvina González Diez, destacó la importancia de este grupo en el esquema de la institución: “Festejamos el cumpleaños del Parque Botánico junto al grupo de niños del club Yungueritos; la idea es que el Parque es un servicio a la comunidad y tiene también una parte muy importante: un sector de educación y de concientización ambiental”.

Por su parte, Marcela Gaspar, directora del Parque Botánico, enfatizó el esfuerzo diario del equipo para mantener los estándares de accesibilidad y conservación: “Nos venimos consolidando como un espacio de conservación, de educación ambiental y de accesibilidad; nuestra labor es justamente realizar actividades que convoquen a distintos sectores de la sociedad para que puedan aprovechar este lugar en contacto con la naturaleza, porque que conociendo los espacios, conociendo las especies, las personas aprenden a cuidar”.