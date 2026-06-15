Alimentación Saludable. Continúan los talleres de huertas agroecológicas y alimentación saludable para las escuelas

Estudiantes, docentes y familias participan de talleres prácticos sobre huertas escolares, agroecología y producción sustentable en instituciones educativas de la provincia.

El Ministerio de Desarrollo Humano continúa llevando a cabo los talleres de huertas agroecológicas destinados a alumnas y alumnos, docentes, padres, madres y tutores de distintos establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario de la provincia, con el objetivo de promover la alimentación saludable, el cuidado del ambiente y la producción autosustentable de alimentos.

Esta propuesta es impulsada por el Proyecto Huertas Agroecológicas de la Dirección de Alimentación Saludable, cuyos equipos técnicos brindan herramientas teóricas y prácticas para que niñas, niños y adolescentes conozcan el proceso de siembra de alimentos, aprendan sobre el manejo responsable de los recursos naturales y participen activamente en la creación y mantenimiento de espacios productivos dentro de las instituciones educativas.

También en dos escuelas se trabajó en conjunto con la Cátedra de Bromatología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), sobre la importancia del correcto lavado de manos como medida fundamental para la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud en el ámbito escolar y cotidiano.

Durante las últimas semanas los talleres se realizaron en la Escuela Nº 28 “Nicolás Avellaneda” de barrio Bajo la Viña; Bachillerato N° 16 “Paso de Jama” de barrio Huaicos; Jardín Independiente Nucleado (JIN) 16 de la Escuela Nº 68 «Maestra Concepción Cicarelli» de barrio Ciudad de Nieva; Escuela N° 190 «Dr. Macedonio Graz» de barrio Huaicos; Escuela N.º 235 «Provincia de Chubut» de la localidad de Yala; Escuela Nº 14 “Juan Bautista Alberdi” de barrio Alberdi; Escuela N° 304 “Arquitecto Carlos Franzini” de la localidad de El Piquete; Escuela N° 436 «Diputada Pilar Bermúdez» del barrio Alto Comedero; Escuela Nº 407 “Profesor Pablo Arroyo” del barrio Malvinas y el JIN 21 de la Escuela N°205 «Bernardina Mejía Mirabal» de barrio San Cayetano.

Durante los encuentros se abordan contenidos vinculados a la preparación del suelo de las huertas escolares, la siembra de hortalizas de estación, preparación de almácigos, trasplante, el cuidado de las plantas, el vermicompostaje, lombricultura, preparación de fungicidas agroecológicos y los principios básicos de la agroecología; también se trabaja sobre el conocimiento de productos autóctonos como la papa del aire. En las escuelas Nº 28 “Nicolás Avellaneda” y Nº “Provincia de Chubut” de Yala se realizaron las capacitaciones sobre importancia del lavado de manos a cargo de integrantes de la cátedra de Bromatología de la Facultad de Ciencias Agrarias.

Las actividades se desarrollan de manera dinámica y participativa, favoreciendo el aprendizaje a través de la experiencia directa. Asimismo, los talleres buscan consolidar las huertas escolares como espacios pedagógicos integrales, donde estudiantes, docentes y familias puedan involucrarse en proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible y al fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

También, dependiendo de la temática del taller en cada escuela, se entregaron semillas de estación, módulos de lombrices californianas para impulsar la lombricultura, árboles frutales, plantas y folletería informativa.