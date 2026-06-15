Capacitación. Jornada para repensar la comunicación responsable sobre las personas mayores

Una propuesta formativa para fortalecer prácticas comunicacionales con enfoque de derechos y respeto hacia las Personas Mayores.

Con el objetivo de promover una mirada respetuosa e inclusiva sobre las personas mayores, el Ministerio de Desarrollo Humano invita a participar de la jornada «¿Y si lo decimos de otra forma? Repensando el viejismo desde una perspectiva gerontológica y de derechos», destinada a quienes comunican y trabajan en ámbitos vinculados a la intervención social y la salud.

A través de la Dirección General de Personas Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral, la actividad se realizará el 19 de junio en modalidad presencial, en el Aula 18 de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, ubicada en Coronel Otero N° 262.

La propuesta está dirigida a comunicadores sociales, trabajadores y trabajadoras de prensa, integrantes de medios de comunicación, estudiantes de Comunicación Social, trabajadores sociales y equipos de salud, con el propósito de brindar herramientas para identificar y transformar discursos y prácticas que reproducen prejuicios por edad.

Durante la jornada, especialistas abordarán las representaciones sociales de la vejez, los mitos y estereotipos asociados al envejecimiento, el viejismo, la comunicación con perspectiva de edad y el enfoque de derechos humanos, además de los principios de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. También se proyectará un video disparador y se desarrollará un taller participativo para fortalecer prácticas comunicacionales más respetuosas e inclusivas.

La actividad estará a cargo de la Lic. Verónica Núñez, responsable Administrativa de la Residencia de Larga Estadía Guillermón y el equipo técnico integrado por la Ab. Andrea Gentillomo y la Lic. Laura Barrojo.

La participación requiere inscripción previa y los cupos son limitados. Las personas interesadas podrán registrarse mediante el código QR habilitado para tal fin o mediante el siguiente enlace: https://forms.gle/RHMfoMW2R1agYjsV7