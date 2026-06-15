La Municipalidad acompañó el lanzamiento provincial de la “Scaloneta de Animales Silvestres”

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy acompañó al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia en el lanzamiento de la “Scaloneta de Animales Silvestres”, una propuesta de concientización ambiental desarrollada en la Punta del Parque San Martín con el objetivo de promover el conocimiento y la protección de la fauna autóctona. Durante la jornada, distintas áreas municipales se sumaron a la iniciativa, fortaleciendo el trabajo articulado con el Gobierno provincial para promover el cuidado del patrimonio natural y la generación de conciencia ambiental.

La actividad, organizada por el Gobierno de Jujuy en el marco del Mes del Ambiente, combinó acciones recreativas, deportivas y educativas destinadas a acercar a la comunidad, especialmente a niños y jóvenes, a la importancia de preservar la biodiversidad provincial.

Del lanzamiento participaron autoridades provinciales y municipales, entre ellas el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, Leandro Álvarez, y la secretaria de Planificación y Ambiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Adriana Díaz, junto a equipos técnicos de ambas jurisdicciones.

En este contexto la directora general de Ambiente municipal, Silvina González Diez, resaltó la articulación institucional para impulsar acciones vinculadas a la conservación de la biodiversidad. “La idea es trabajar en conjunto entre el Ministerio de Ambiente de la Provincia y la Secretaría de Planificación y Ambiente del Municipio. Por eso participamos de esta actividad de lanzamiento de la Scaloneta, acompañando una iniciativa que promueve la preservación de la naturaleza y de la fauna autóctona”, señaló.

Por su parte el director general de Deportes y Recreación de la Municipalidad, Gustavo Hiruela, destacó la importancia de aprovechar los espacios públicos para difundir mensajes de preservación y valoró el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio. “Fue un importante trabajo en conjunto entre Ambiente del Gobierno provincial y del Municipio junto a Deportes y Recreación. Con esta propuesta de la Scaloneta, en el contexto del Mundial 2026, pudimos desarrollar actividades deportivas y de concientización ambiental en un espacio emblemático como la Punta del Parque San Martín”, expresó.

En representación del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, la secretaria de Biodiversidad, Ana Rodríguez, explicó los alcances de la iniciativa y destacó la riqueza natural que posee la provincia. “En el mes del ambiente hemos presentado nuestra Scaloneta de Animales Silvestres, ya que la provincia de Jujuy tiene más del 60% de las especies silvestres de toda la Argentina, en el ecosistema de las Yungas que alberga a estos animales silvestres. Tenemos muchísimos animalitos que están en categoría de vulnerables y en peligro de extinción, como por ejemplo el yaguareté y la vicuña”, afirmó.

Asimismo, Rodríguez remarcó que la propuesta busca acercar a niños, niñas y jóvenes al conocimiento de la fauna autóctona, fomentando desde temprana edad el compromiso con la conservación de las especies y el cuidado de los ecosistemas de la provincia.