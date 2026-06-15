Políticas Públicas. Agua Potable de Jujuy participó de la mesa panel sobre ingeniería y decisiones del Estado

Ministros y funcionarios provinciales expusieron en una mesa panel sobre el impacto de la disciplina en las decisiones del Estado. En ese marco, destacaron que las áreas estratégicas de infraestructura están lideradas por profesionales y ponderaron la obra hídrica de El Huaico.

El Colegio de Ingenieros de Jujuy llevó a cabo con gran éxito la mesa panel titulada «Las ingenierías en las decisiones del Estado». El encuentro contó con la participación de destacados funcionarios provinciales, todos profesionales matriculados, quienes analizaron el impacto de la disciplina en el desarrollo estratégico de la provincia.

De la jornada participaron: el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Ing. Carlos Stanic; el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez; el ministro de Minería, Ing. José Gómez; el presidente de Agua Potable y Saneamiento de Jujuy S.E., Ing. Juan Carlos García; el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Hugo Ponce; y el director provincial de Recursos Hídricos, Edgardo Sosa.

Durante el debate, cada uno de los expositores expuso cómo se aplica la ingeniería desde sus respectivos roles y funciones en el Estado, coordinando acciones interdisciplinarias para impulsar el crecimiento sostenible de Jujuy.

Un punto destacado del encuentro fue la intervención del ministro Carlos Stanic, quien valoró el perfil técnico del gabinete actual. Stanic subrayó que, tras muchos años, es la primera vez que la totalidad de las carteras y áreas de infraestructura estratégicas están encabezadas por ingenieros profesionales.

«No es un dato menor; significa que las decisiones del Estado hoy se toman desde el conocimiento técnico y la experiencia concreta que conlleva nuestra profesión», enfatizó el ministro.

Decisiones estratégicas e infraestructura hídrica

Por su parte, el presidente de Agua Potable de Jujuy, Ing. Juan Carlos García, ponderó la visión política del Gobernador Carlos Sadir al priorizar la obra pública con criterio federal, lo que se refleja en los exigentes trabajos de reingeniería hídrica que lleva adelante la empresa en todo el territorio.

«Estamos trabajando para que cada jujeño pueda acceder a un servicio esencial, sin importar la cantidad de habitantes de cada pueblo o barrio. Buscamos que el agua llegue con calidad a cada rincón de la provincia», afirmó García.

En ese sentido, el funcionario ponderó la histórica obra de El Huaico, un proyecto que beneficiará a miles de familias del Gran Jujuy. Detalló que el nuevo acueducto 500 mm está construido íntegramente en acero, un material de alta resistencia que no solo mejorará la capacidad de transporte del líquido vital, sino que evitará roturas frecuentes y garantizará una vida útil superior a los 20 años.