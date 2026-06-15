Promoción de Derechos. El programa «Embajadoras de Mis Derechos» estuvo presente en Puesto Viejo

Estudiantes de Puesto Viejo participaron de jornadas de promoción de derechos, prevención de violencias y construcción de proyectos juveniles con impacto comunitario.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Gestión Administrativa, en coordinación con la Dirección de Juventud, el programa “Embajadoras de mis Derechos” llegó a la Escuela Rural N° 5 “El Milagro” y al Bachillerato N° 14 “Juan Minetti” de Puesto Viejo, departamento El Carmen, con el objetivo de invitar a las juventudes a involucrarse activamente en la promoción y defensa de sus derechos dentro de sus comunidades educativas.

La jornada contó con la participación del secretario de Desarrollo Humano y Gestión Administrativa, Sergio Vidaurre; la directora de Juventud, Jael Escalante; y la responsable del Área de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Puesto Viejo, Bárbara Hoyos.

Durante los encuentros se abordaron distintas problemáticas que atraviesan las juventudes en los entornos presenciales y digitales, haciendo especial hincapié en la prevención de situaciones de violencia como el bullying, el acoso en redes sociales y el grooming. Asimismo, se generaron espacios de diálogo, reflexión e intercambio que permitieron brindar herramientas para identificar conductas de riesgo, promover vínculos respetuosos y fomentar una convivencia saludable tanto dentro como fuera de las instituciones educativas.

Además, se proyectaron videos de experiencias desarrolladas en ediciones anteriores del programa y testimonios de jóvenes embajadoras que compartieron el impacto de sus proyectos en las comunidades educativas. Estas acciones forman parte del trabajo preventivo que se impulsa en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, promoviendo una participación libre de violencias y sensibilizando sobre la importancia de prevenir situaciones discriminación hacia candidatas y estudiantes que forman parte de la tradicional celebración.

Las autoridades también brindaron información sobre las bases y condiciones de participación, cuyos proyectos podrán presentarse hasta el próximo 15 de agosto.

En este sentido, el programa otorgará importantes premios. El proyecto ganador recibirá dos millones de pesos destinados a la construcción de su carroza o carruaje y un millón de pesos para la implementación de su propuesta. Por su parte, el segundo y el tercer puesto obtendrán un millón de pesos cada uno para el desarrollo de sus respectivos proyectos.

Con el programa “Embajadoras de mis Derechos”, el Ministerio de Desarrollo Humano brinda herramientas para que las juventudes sean protagonistas, generen sus propuestas, expresen sus ideas y fortalezcan el ejercicio de sus derechos.