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Salud. El ISJ facilita el acceso de la Credencial Digital para menores de 13 años

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El ISJ facilita el acceso de la Credencial Digital para menores de 13 años

El mecanismo, sencillo y ágil, garantiza un acceso más simple y equitativo a las prestaciones de salud.

El Instituto de Seguro de Jujuy (ISJ) recordó a sus afiliados que se encuentra disponible un ágil sistema destinado a menores de 13 años, a fin de acceder a la Credencial Digital de manera sencilla y rápida, presentando solo DNI y partida de nacimiento.

En este marco, la jefa del Sector Afiliaciones, Fabiana Reyes, explicó que la descarga de la credencial “responde a realidades cotidianas para padres que no conviven, trabajadores del interior sin conectividad estable y dificultades para compartir tokens, entre otros”.

“Queremos garantizar que los tutores accedan a la credencial del menor y, fundamentalmente, que el niño o niña tenga acceso garantizado a la salud”, enfatizó.

Asimismo, aclaró que “no se genera expediente formal”, para luego detallar que “verificamos el vínculo mediante la partida de nacimiento, cargamos los permisos y ambos progenitores pueden visualizar la credencial en sus celulares”.

Por otra parte, Reyes refirió que el sistema “se implementó en el año 2024 y entró en vigencia en 2025, con el propósito de universalizarse”.

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