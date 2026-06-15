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Seguridad. Importantes resultados en los operativos contra el narcotráfico en todo Jujuy

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Importantes resultados en los operativos contra el narcotráfico en todo Jujuy

Durante una semana se realizaron 23 procedimientos que permitieron detener a 22 personas y secuestrar drogas, vehículos y elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Entre el 5 y el 11 de junio, la Dirección General de Narcotráfico, junto a sus Brigadas y la Agencia Provincial de Delitos Complejos, llevó adelante 23 procedimientos en distintos puntos de la provincia, en el marco de las acciones permanentes de prevención e investigación vinculadas al narcomenudeo y al tráfico de estupefacientes.

Como resultado de los operativos, fueron demoradas y detenidas 22 personas por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. Además, se logró el secuestro de más de 224 gramos de cocaína y pasta base, 492 gramos de marihuana, plantines de cannabis, teléfonos celulares, balanzas de precisión y motovehículos utilizados en actividades ilícitas.

Las intervenciones comprendieron allanamientos en bocas de expendio de drogas, controles preventivos en la vía pública, procedimientos conjuntos con personal uniformado y actuaciones desarrolladas en el ámbito del Servicio Penitenciario de Jujuy.

Estos resultados reflejan el trabajo coordinado y sostenido de las fuerzas de seguridad provinciales en la lucha contra el narcotráfico, fortaleciendo las acciones destinadas a prevenir el delito y resguardar la seguridad de los jujeños.

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