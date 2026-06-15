Territorio. Jujuy fortalece la prevención y erradicación del trabajo infantil con acciones en toda la provincia

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el Gobierno de Jujuy reforzó las actividades de sensibilización, capacitación y promoción de derechos en distintos puntos de la provincia.

El Gobierno de Jujuy, a través de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) y la Secretaría de Trabajo, desarrolló una intensa agenda de actividades de concientización en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

Las acciones, impulsadas por la gestión del gobernador Carlos Sadir, incluyeron intervenciones territoriales, distribución de material informativo en la peatonal Belgrano, acompañamiento al inicio de los Juegos Escolares en Tilcara y jornadas de capacitación presenciales y virtuales destinadas a fortalecer la prevención de esta problemática.

La coordinadora de COPRETI Jujuy, María Álvarez Ulrich, destacó que “desde la comisión reafirmamos nuestro compromiso con la prevención y erradicación del trabajo infantil, promoviendo acciones de concientización, capacitación y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en toda la provincia”.

Asimismo, remarcó que “cada niño tiene derecho a estudiar, jugar, crecer y desarrollarse en un entorno seguro. El trabajo infantil vulnera esos derechos y afecta su presente y su futuro”. En ese sentido, sostuvo que se continúa trabajando junto a organismos públicos, instituciones y organizaciones de la comunidad para garantizar infancias protegidas y con mayores oportunidades de desarrollo.

Bajo el lema “La infancia no trabaja, la infancia aprende, juega y sueña”, se articularon actividades con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, el Ministerio de Educación, la Orquesta Música con Alas, que realizó una presentación especial en el Teatro Mitre, y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), organismo con el que se mantienen acciones conjuntas de manera permanente.

Álvarez Ulrich explicó que, además de los controles que se realizan de manera habitual, resulta fundamental profundizar las instancias de capacitación y sensibilización para lograr un cambio cultural. “La erradicación del trabajo infantil es una responsabilidad de toda la sociedad. Por eso continuaremos desarrollando capacitaciones presenciales y virtuales en distintos puntos de la provincia”, señaló.

La funcionaria también advirtió que, en algunos sectores, especialmente en zonas rurales, persisten prácticas naturalizadas vinculadas al trabajo infantil que requieren un abordaje sostenido para ser erradicadas.

Finalmente, recordó que las denuncias por situaciones de trabajo infantil pueden realizarse a través de la Línea 102 o en las oficinas correspondientes. Tras la intervención de los inspectores de la Secretaría de Trabajo, los casos son derivados a COPRETI y a los organismos de protección de derechos competentes para su seguimiento y abordaje integral.