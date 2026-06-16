Abren las inscripciones para la capacitación Ecomanagement en la producción audiovisual

Destinada a estudiantes y profesionales del sector audiovisual, las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 3 de julio.

El Instituto de Artes Audiovisuales, a través de la Comisión de Filmaciones, invita a participar de la capacitación “Ecomanagement en la producción audiovisual”, una propuesta formativa orientada a promover prácticas sustentables dentro de la industria audiovisual y contribuir a la reducción del impacto socioambiental de los rodajes.

La capacitación tiene como objetivo brindar herramientas y conocimientos para que estudiantes, realizadores, productores y profesionales vinculados al sector audiovisual puedan implementar protocolos de sostenibilidad en sus proyectos, favoreciendo producciones más responsables con el territorio, el ambiente y las comunidades donde se desarrollan.

Entre los principales beneficios de incorporar prácticas de producción sustentable se destacan:

Las clases se desarrollarán durante el mes de julio, los días 8, 15, 22 y 29, en el horario de 16 a 18 horas. El lugar de realización será informado próximamente.

La capacitación contará con modalidad virtual y cupos limitados. Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 3 de julio a través del sitio web https://iaaj.jujuy.gob.ar/capacitaciones/ecomanagement-en-la-produccion-audiovisual/

Florencia Santucho

Cineasta, productora, gestora cultural y Green Manager especializada en la reducción del impacto ambiental de producciones audiovisuales y eventos culturales. Es directora de los festivales FICDH y FINCA, referentes del cine ambiental y de derechos humanos en la región. Desde 2021 desarrolla capacitaciones y asesorías en Europa y Latinoamérica, trabajando con protocolos internacionales de sostenibilidad y en producciones para Netflix, Amazon, Sky y Fremantle.

Florencia Nates

Licenciada en Comunicación Social y especialista en Ambiente y Desarrollo Sustentable. Es responsable del Área de Producción Audiovisual Sustentable (PAS) de APAC y creadora del Protocolo PAS-APAC de Prácticas Sustentables. Embajadora argentina en The Creative Industries Pact for Sustainable Action, se desempeña como Eco Manager en producciones para Prime Video, Netflix, Fremantle y Amazon. Además, brinda capacitaciones en film commissions, festivales y universidades de Latinoamérica.