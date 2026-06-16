Celebración. El Servicio Penitenciario celebró su 93° aniversario reafirmando el compromiso con la seguridad

En Ciudad Cultural se desarrolló el tradicional desfile y se entregaron reconocimientos.

El Servicio Penitenciario celebró su 93° aniversario, destacando su fundamental labor en la política pública de seguridad de Jujuy. El acto se realizó en predio de Ciudad Cultural y participaron autoridades provinciales; legisladores; jefes de las fuerzas de seguridad federal y provinciales; invitados especiales y familiares de la comunidad penitenciaria.

Durante la jornada se desarrolló el tradicional desfile y se entregaron reconocimientos a autoridades por el apoyo a la institución.

En ese marco, el secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad, Carlos Ariel Gil Urquiola, expresó que es un día importante porque se conmemora un nuevo año de la creación del Servicio Penitenciario y del Día del Agente Penitenciario.

Continuando, destacó las distintas actividades que se llevaron a cabo en la semana que son tradicionales para el personal penitenciario. Finalmente, resaltó los avances en obras, equipamiento y capacitación para los agentes de las distintas unidades.

Por su parte, el jefe del Servicio Penitenciario de Jujuy, Félix Guevara, mencionó que desfilaron todos los cuerpos de formación de las ocho unidades.

Sobre la función penitenciaria, Guevara sostuvo que no se limita a la custodia, sino que se enfoca en garantizar un espacio seguro para los talleres en oficios que permiten generar oportunidades reales de reinserción social a las personas privadas de su libertad.

Por último, el funcionario indicó que “a diario cada efectivo que ingresa a su turno de guardia, de 24 por 48 horas de descanso, sabe que debe asumir su responsabilidad como funcionario público y de seguridad. Es una tarea ardua y es un desafío particular”.