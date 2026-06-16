“Chuli” Jorge participó de la 8ª Velada Gaucha en honor al General Manuel Eduardo Arias

En el marco del 204° aniversario del paso a la inmortalidad del General Manuel Eduardo Arias, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, participó de la 8ª Velada Gaucha realizada en el monumento emplazado sobre la ciclovía de avenida Párroco Marshke. Durante el encuentro destacó la importancia de mantener viva la memoria del héroe jujeño y reafirmó el compromiso del municipio con la preservación de la historia y las tradiciones que forman parte de la identidad provincial.

Tras recorrer los distintos stands de instituciones gauchas, centros vecinales y organizaciones presentes en el predio, el jefe comunal resaltó el crecimiento que ha experimentado esta iniciativa a lo largo de los años. “Manuel Arias significa un emblema en la lucha por la independencia argentina y por la autonomía de Jujuy. Este homenaje, que venimos realizando desde hace más de 15 años junto a este monumento, convoca cada vez a más integrantes del gauchaje y a vecinos y vecinas que valoran nuestras tradiciones”, expresó.

Asimismo, Jorge remarcó que se trata de “una fecha importantísima para la provincia de Jujuy y para esta ciudad”, al tiempo que consideró que la Municipalidad tiene la responsabilidad de acompañar este tipo de celebraciones. “Tenemos la obligación de adherir y apoyar estas veladas y homenajes permanentes porque están directamente vinculados con nuestra identidad”, afirmó.

Durante su mensaje, el intendente también celebró la participación de las nuevas generaciones en la vigilia. “Me encanta verlos divertirse, bailar y formar parte del gauchaje que mantiene vivas estas tradiciones de respeto por nuestra historia y nuestra cultura”, manifestó.

Por su parte, el presidente del Instituto de Estudios Históricos “General Manuel Eduardo Arias”, Isidoro Cruz, destacó los avances alcanzados en el proceso para que el prócer jujeño sea reconocido oficialmente como Héroe Nacional. “Estamos trabajando arduamente en la declaración de Héroe Nacional, una iniciativa que ya cuenta con media sanción tanto en Diputados como en Senadores”, explicó.

Cruz señaló además que la figura de Arias resulta fundamental para comprender la consolidación de los ideales de libertad impulsados por los generales José de San Martín y Manuel Belgrano. En ese sentido, puso en valor la tarea educativa que desarrolla el Instituto a través de capacitaciones, material audiovisual y actividades en establecimientos educativos destinadas a difundir el legado del héroe jujeño entre las nuevas generaciones.

La 8ª Velada Gaucha comenzó durante la tarde del 15 de junio, víspera de un nuevo aniversario del fallecimiento de Manuel Eduardo Arias, y reunió a instituciones gauchas, organizaciones civiles y numerosos vecinos que, pese a las bajas temperaturas, participaron de una jornada cargada de tradición y patriotismo.

La propuesta incluyó una gran mateada popular, en la que los asistentes compartieron tortas fritas, buñuelos, bollos caseros y dulces regionales, acompañados por espectáculos musicales y presentaciones de ballets folclóricos.

La vigilia contó además con el tradicional cambio de guardia de honor cada media hora, protagonizado por agrupaciones como los Centauros del Zenta y la Federación Gaucha Jujeña. Entre los artistas que participaron de la velada se destacaron Grito Coplero, con una emotiva interpretación dedicada al General Arias, y el maestro Daniel Vedia, encargado del cierre musical.

La jornada culminó a la medianoche con un minuto de silencio en memoria del héroe jujeño y la entonación del Himno Nacional Argentino, en un emotivo homenaje que reafirmó el compromiso de la comunidad con la historia y los valores que representa Manuel Eduardo Arias.

Nota audiovisual: https://youtu.be/fGAr3piwXEk