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El aguinaldo se acreditará los días 23 y 24 de junio en Jujuy

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El aguinaldo se acreditará los días 23 y 24 de junio en Jujuy

La primera cuota del Sueldo Anual Complementario se acreditará los días martes 23 y miércoles 24 de junio para los trabajadores de la administración pública provincial.

Tesorería de la Provincia de Jujuy informó que la primera cuota del Sueldo Anual Complementario se acreditará los días martes 23 y miércoles 24 de junio para los trabajadores de la administración pública provincial.

El aguinaldo se abonará de acuerdo al siguiente cronograma:

Martes 23 de junio: veteranos de guerra de Malvinas; Policía de la Provincia; Servicio Penitenciario; Municipios y Organismos Autárquicos.

Miércoles 24 de junio: administración central; Ministerio de Salud; Ministerio de Desarrollo Humano; Educación Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior; organismos descentralizados; Poder Judicial; Poder Legislativo; Auditoría General y funcionarios.

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