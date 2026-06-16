El Municipio incorporó cuatro nuevos camiones volquete para fortalecer los servicios y las obras en la ciudad

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy incorporó cuatro nuevos camiones volquete 0 kilómetro que se sumarán al parque automotor municipal con el objetivo de fortalecer los servicios urbanos y acompañar el desarrollo de obras en distintos sectores de la ciudad. Durante la presentación de las unidades, el intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó la importancia de esta nueva inversión y señaló que uno de los vehículos será destinado de manera inmediata a la Delegación Municipal de Alto Comedero.

“Estamos muy contentos porque Alto Comedero va a disponer de uno de estos camiones, además de las tareas que viene desarrollando la Secretaría de Obras Públicas en ese sector y en otros puntos de la ciudad. También servirán para fortalecer los servicios de recolección de residuos, el trabajo sobre microbasurales y las acciones vinculadas al cuidado del ambiente”, expresó.

Asimismo, el jefe comunal resaltó las características técnicas de las unidades adquiridas. “Son camiones de gran porte, de 17 toneladas de capacidad, con excelente rendimiento y respaldo técnico permanente en la provincia para el mantenimiento, los repuestos y el servicio postventa. Estamos muy conformes con esta incorporación a la flota municipal, que ya comienza a prestar servicios para mejorar nuestra ciudad, ordenarla y mantenerla más limpia”, afirmó.

Las nuevas unidades 0 kilómetro serán destinadas a la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Servicios Públicos, la Delegación Municipal de Alto Comedero y la Secretaría de Gobierno. La inversión permitirá optimizar tareas vinculadas al mantenimiento urbano, obras viales, higiene y espacios verdes.

En este marco , el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, explicó que se trata de camiones equipados con volquetes de seis metros cúbicos y la potencia necesaria para responder a las exigencias de las obras viales que ejecuta el municipio. “Uno de los camiones será destinado a la Secretaría de Servicios Públicos, otro a la Secretaría de Gobierno para la Delegación de Alto Comedero y dos a la Dirección de Obras Viales. Esta incorporación forma parte de un proceso sostenido de equipamiento que permitirá continuar mejorando la capacidad operativa del municipio”, indicó.

Montiel adelantó además que en los próximos días se sumarán dos motoniveladoras, que complementarán el equipamiento recientemente adquirido para fortalecer la ejecución de obras en toda la ciudad.

En tanto, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, remarcó que las nuevas unidades serán utilizadas en tareas esenciales vinculadas a la higiene urbana, el mantenimiento de espacios verdes y el apoyo a obras de infraestructura. “Seguimos equipando el área de Servicios Públicos y trabajando de manera articulada con Obras Públicas y la Delegación de Alto Comedero. Estas unidades permitirán mejorar la calidad de los servicios que brindamos diariamente y continuar modernizando el parque móvil municipal. Es una inversión que se traduce directamente en beneficios para los vecinos”, sostuvo.

A su turno, el secretario de Gobierno, Ezequiel Aldao Fascio, valoró el esfuerzo realizado por la gestión municipal para seguir incorporando equipamiento. “Una de estas unidades será destinada inmediatamente a Alto Comedero. Son camiones de excelente calidad y muy necesarios para responder a las demandas de los vecinos. Estamos muy contentos porque esta incorporación permitirá brindar más y mejores servicios”, señaló.

Finalmente, el director de la Delegación Municipal de Alto Comedero, Iván Meri, destacó el impacto que tendrá la nueva unidad en el distrito más poblado de la ciudad. “Sumamos un camión 0 kilómetro destinado exclusivamente a Alto Comedero para reforzar las tareas de espacios verdes, servicios públicos y apoyo a obras. Esta incorporación nos brinda más herramientas para seguir mejorando el distrito y acercando soluciones concretas a los vecinos”, concluyó.

Del acto de presentación y entrega de las nuevas unidades participaron, además del intendente Raúl “Chuli” Jorge, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel; el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco; el secretario de Gobierno, Ezequiel Aldao Fascio; el subsecretario de Gobierno, Hernán Rosa Larrieu; la secretaria de Hacienda, Agustina Apaza; el director de la Delegación Municipal de Alto Comedero, Iván Meri; junto a representantes de la firma Iveco, quienes acompañaron la incorporación de los nuevos vehículos al parque automotor municipal.

Nota audiovisual: https://youtu.be/EIrGzqJ49CQ