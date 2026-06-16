La Comisión de educación recibió a equipos técnicos de la DAI para abordar las problemáticas que afectan a estudiantes en las escuelas

En el Salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy se reunió la Comisión de Educación, oportunidad en la que los legisladores recibieron a representantes de la Dirección de Acompañamiento Integral Educativo (DAI) del Ministerio de Educación de la Provincia, con el objetivo de interiorizarse sobre el trabajo que realizan los equipos interdisciplinarios en las instituciones educativas y las problemáticas que atraviesan actualmente niños, niñas y adolescentes.

Durante el encuentro participaron la directora de Acompañamiento Integral Educativo, Julieta Yamín, y la responsable del Departamento de Apoyo Institucional, Fernanda Montenovi, acompañadas por profesionales que trabajan en territorio brindando asistencia y acompañamiento a las comunidades educativas de toda la provincia.

Al finalizar la reunión, la presidenta de la comisión, María Teresa Ferrín, agradeció la presencia de los equipos técnicos y destacó la importancia de conocer de primera mano la labor que desarrollan en las escuelas.

La escuela recepta absolutamente toda situación problemática. Estas profesionales se ocupan del suicidio, del acoso, del bullying y de todas las vulnerabilidades que atraviesan los alumnos que llegan a las escuelas, expresó la legisladora.

Ferrín explicó que los equipos de la DAI trabajan de manera articulada con otros organismos del Estado, como los ministerios de Salud y Desarrollo Humano, abordando situaciones complejas que afectan a los estudiantes y a sus familias. En ese sentido, destacó el trabajo que realizan los más de treinta equipos interdisciplinarios distribuidos en toda la provincia, integrados por psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales.

La diputada señaló que uno de los aspectos que más preocupación genera es el incremento de situaciones vinculadas a la salud mental de los jóvenes. Durante la exposición, los equipos técnicos compartieron datos sobre casos de suicidio e intentos de suicidio registrados en los últimos meses, una realidad que calificó como alarmante.

Asimismo, remarcó que la escuela cumple un rol fundamental en la detección temprana de estas problemáticas, aunque advirtió que se trata de situaciones que requieren el compromiso de toda la sociedad. En ese contexto, sostuvo que es necesario fortalecer el acompañamiento familiar y comunitario para prevenir situaciones de riesgo.

Otro de los temas abordados fue la creciente conflictividad que se registra en algunos ámbitos escolares, incluyendo hechos de violencia hacia docentes. Ferrín señaló que la comisión continúa trabajando sobre proyectos vinculados a esta problemática y destacó la necesidad de promover una convivencia basada en el respeto y el diálogo.

El tema de educación es un tema que nos compete a todos y nosotros, como diputados y diputadas de la comisión, tenemos que dar lo mejor para colaborar en lo que tengamos que colaborar, afirmó.

La legisladora también manifestó la predisposición de la comisión para acompañar iniciativas impulsadas desde el Ministerio de Educación que puedan transformarse en herramientas legislativas permanentes. Estamos abiertos a cualquier proyecto que pueda convertirse en ley, porque eso garantiza continuidad en el tiempo más allá de los cambios de gestión o de funcionarios, señaló.

Por su parte, la directora de Acompañamiento Integral Educativo, Julieta Yamín, explicó que la convocatoria tuvo como objetivo presentar a los legisladores el trabajo que viene desarrollando el organismo y compartir los proyectos y desafíos que enfrentan actualmente.

Fuimos convocados para contarles cuál fue nuestra forma de trabajar el año pasado, cómo continuamos este año, cuáles son nuestros proyectos y cuáles son también nuestras necesidades para que ellos puedan apoyarnos y acompañarnos, expresó.

La funcionaria destacó que el balance de la reunión fue altamente positivo, ya que permitió visibilizar el trabajo que realizan los equipos técnicos en territorio y avanzar en una agenda conjunta con los legisladores.

Pudimos darles a conocer todo el trabajo que se hace desde la institución y acordar algunas prioridades que tenemos hoy en el territorio para trabajar de manera conjunta, sostuvo.

A su turno, Fernanda Montenovi, responsable del Departamento de Apoyo Institucional, valoró la predisposición de los diputados para escuchar las necesidades planteadas por el organismo y señaló que ya existen proyectos legislativos que podrán ser analizados en conjunto.

Ya hemos estado en contacto con algunos legisladores que nos harán llegar proyectos que tienen en carpeta, así que estamos dispuestas a analizarlos, acompañarlos y trabajar de manera conjunta, manifestó.