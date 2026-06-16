Prueba piloto de reordenamiento vehicular en Alto Comedero

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Tránsito y Transporte, informa a la comunidad que el próximo miércoles 17 de junio, durante la mañana, se llevará adelante una prueba piloto de reordenamiento vehicular en el barrio Alto Comedero, con el objetivo de optimizar la circulación y mejorar la seguridad vial en el sector.

La medida contempla modificaciones temporales en el sentido de circulación de distintas arterias estratégicas del barrio, en el marco de un plan integral de ordenamiento del tránsito.

Los cambios previstos son los siguientes:

Calle Chalicán, entre avenida Forestal y avenida Yuto: pasará a tener sentido único de circulación hacia avenida Yuto.

Calle Adrián del Río, entre avenida Forestal y avenida Yuto: tendrá sentido único de circulación hacia avenida Forestal.

Avenida Yuto, entre Teniente Vázquez y Adrián del Río: funcionará con doble sentido de circulación.

Avenida Yuto, entre Adrián del Río y Olimpia Barrionuevo: tendrá sentido único de circulación hacia Olimpia Barrionuevo.

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte solicitaron a los conductores y vecinos circular con precaución durante la implementación de la prueba piloto, prestando especial atención a la señalización dispuesta en la zona y a las indicaciones del personal municipal que estará apostado en los distintos puntos del recorrido.