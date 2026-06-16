«Redes de Apoyo a la Inclusión. Fortalecimiento de las Trayectorias Escolares»: nómina de perfiles seleccionados

Educación dio a conocer los seleccionados en el marco del proyecto estratégico de intervención territorial “Redes de Apoyo a la Inclusión. Fortalecimiento de las Trayectorias Escolares en el Territorio de la Provincia de Jujuy”.

El Ministerio de Educación comunica que como resultado de las distintas instancias de inscripción, evaluación de proyectos y entrevistas, se conformó la nómina de profesionales seleccionados que integrarán las dos líneas de acción propuestas en territorio, de la Modalidad de Educación Especial, las cuales impactarán en las diferentes regiones educativas de la provincia. (Según Resolución 997-E-2026).

Los seleccionados son:

1- ARISPE, GLORIA JULIETA ESTEFANIA

2- BALDERRAMA, GABRIELA

3- BARCELLONA, DANIELA FLORENCIA

4- BELTRAN, BRIAN FERNANDO

5-CARRIZO, JULIETA NOELI

6 -CERRUDO, ALEJANDRA ITATI

7 -CHILIGUAY, RODRIGO

8 -CLAVERÍA, CARLA GISELA

9 -CORRADO, AGOSTINA

10- CRUZ, ZOE ANALIA SELENE

11- FARIAS, CLAUDIA ERCILIA

12- FIGUEROA, ELSA PATRICIA

13- GOYOCHEA, GISELA ESTEFANIA

14- GONZALEZ, GISELA ALEJANDRA

15- GONZÁLEZ, IRMA LILIANA

16- GUTIÉRREZ, ELIZABETH

17- LEIVA, IVANA DEL VALLE

18- MANSILLA CARDOZO, NADIA ESPERANZA

19- MATWICZYK, GISELA LORENA

20- MONTAÑO, MICAELA ANA BEATRIZ

21 -NIETO, ANA PAULA

22 -OCAMPO, RODOLFO GASTON

23 -PORTAL, GABRIELA VERONICA

24-QUISPE, FABIANA MARÍA DEL PILAR

25 -QUIÑONES, SILVANA NATIVIDAD

26- RÍOS, MARIA AGUSTINA

27 -RODRÍGUEZ, MARÍA INÉS

28 -RODRÍGUEZ, YÉSICA GABRIELA

29- SORUCO, JIMENA PAOLA

30- TARIFA, MELISA DALMA

31 -USTARES, JORGE ANTONIO

32 -VARGAS, WALTER JONATHAN

33- WAYAR, NANCY JORGELINA

34- YEBARA, YÁNINA IRENE

El Ministerio de Educación, agradece a todos los postulantes por su participación, compromiso y aporte profesional, destacando el valor de cada trayectoria puesta al servicio de una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos.

Cabe destacar, que próximamente se informarán las instancias a seguir.