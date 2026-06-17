Agenda provincial. Programación renovada en los centros culturales de la capital

Una variada agenda cultural llega a los distintos centros culturales locales con propuestas formativas y muestras de arte gratuitas.

Como parte de una política que busca democratizar el acceso al arte, los centros culturales de la capital despliegan propuestas diversas para esta semana. Las actividades de la agenda cultural combinan opciones gratuitas y aranceladas pensadas para todo público, articulando muestras plásticas, conversatorios y talleres de formación que renuevan la vida comunitaria en la provincia.

Como un punto clave para las artes visuales en el corazón de la ciudad, el Centro Cultural Culturarte —ubicado en la intersección de San Martín y Sarmiento— abre sus puertas para una doble propuesta pictórica que se podrá disfrutar de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas con entrada libre y gratuita.

Por un lado, la planta baja alberga la muestra “YUNGA“ del artista Miguel Ángel Castro, mientras que de forma simultánea, la sala entrepiso invita a recorrer la exposición ”Bitácora de Viaje” perteneciente a Daniel Ducant. Ambos despliegues visuales permanecerán habilitados al público hasta el próximo 30 de junio, período en el cual la institución también mantendrá activa la recepción de solicitudes para sus tradicionales visitas guiadas orientadas a grupos y escuelas a través de su correo electrónico.

A pocas cuadras, consolidado como un lugar dinámico enfocado en la promoción de las expresiones colectivas y el desarrollo creativo regional, el Centro de Arte Joven Andino (C.A.J.A.) dinamiza la peatonal Alvear al 534 con una importante apuesta textil. Se trata de la Muestra Colectiva del Laboratorio Textil denominada “De retazos y relatos”, una exhibición con acceso libre y gratuito que ya se puede visitar diariamente de 08:00 a 20:00 horas y que extenderá su permanencia hasta el 6 de julio de 2026. Para profundizar en el entramado de esta obra, la grilla suma un hito relevante este jueves 18 de junio a las 19:00 horas con una charla abierta y gratuita orientada a desmenuzar los procesos creativos internos del laboratorio.

Por su parte, la memoria histórica y las nuevas manifestaciones estéticas convergen de manera única en la esquina de Lamadrid y Güemes, hogar del Museo y Centro Cultural Casa Macedonio Graz. Allí, la casona da la bienvenida a sus visitantes con la muestra plástica “EVOCACIONES Y RESONANCIAS – Entre imagen y sugerencia” de Antonella Pérez Camacho, disponible con entrada gratuita hasta fin de mes.

En paralelo a la exhibición, de lunes a viernes se reabren los recorridos patrimoniales para conocer a fondo la historia de Macedonio Graz, estructurados de 09:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. La actividad presencial se intensificará este jueves 18 de junio a las 19:00 horas con el encuentro gratuito “Mujeres creando en escena”, que reunirá el talento de Marti Chumacero, Rebeca Daza, Gabriela Ponce y Chica Nexia, coronando la semana el miércoles 24 de junio a las 18:00 horas con una charla homenaje abierta al público en memoria del periodista Serapio Soria.

Enfocada en sostener una línea constante de encuentro comunitario a través de la palabra, la Casa de las Letras despliega sobre la calle Belgrano una grilla que marcará un ritmo intenso a partir de este jueves 18 de junio. La jornada formativa iniciará de 16:00 a 18:00 horas con el Taller de Quechua que coordina Kusi Killa —única propuesta arancelada del día—, para luego dar paso inmediato, de 18:00 a 20:00 horas, al Taller de Lectura gratuito dictado por Matilde Almada. Al día siguiente, el viernes 19 de junio de 16:00 a 18:00 horas, la música tomará el espacio con el taller gratuito de canto e instrumentos de Elina Alabar. El aprendizaje continuará la semana venidera con dos citas clave: el martes 23 de junio Elsa Tapia dictará el taller arancelado «Canto con caja» de 18:00 a 21:00 horas, mientras que el miércoles 24 de junio, de 18:00 a 20:00 horas, el Grupo Artístico Literario Jujeños Autores realizará su sesión habitual con acceso libre.

Finalmente, como una opción fundamental para poner en valor las colecciones y los grandes legados de las artes plásticas provinciales, la Sala Silvetti —ubicada en Canónigo Gorriti 295— invita a un profundo viaje estético de cara al invierno. Hasta el próximo 3 de julio, el público puede acercarse en el amplio horario de 08:00 a 20:00 horas para contemplar de manera gratuita la Muestra Homenaje a Héctor Alemán, titulada «Un punto de partida a la naturaleza muerta». En íntima conexión con esta propuesta, este jueves 18 de junio a las 17:00 horas se desarrollará un conversatorio exclusivo guiado por la artista Mirta Vedia, el cual ofrecerá acceso libre pero condicionado a cupos limitados debido a la capacidad del recinto. La constante labor de estos espacios culturales fortalece los circuitos artísticos y la producción local de la provincia de Jujuy.