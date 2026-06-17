Jujuy avanza en un Plan de Acción Territorial de Salud para Alto Comedero

La iniciativa prevé una reorganización de la red sanitaria, incorporación de tecnología y más puntos de atención para mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud en Alto Comedero.

El gobernador Carlos Sadir encabezó una reunión junto al ministro de Salud, José Manzur, y su equipo de trabajo para analizar la situación sanitaria actual y avanzar en un Plan de Acción Territorial destinado a fortalecer la atención en Alto Comedero.

La iniciativa contempla una reorganización estratégica de los recursos sanitarios, la incorporación de tecnología y una mayor articulación entre los distintos niveles de atención, con el objetivo de brindar respuestas más ágiles y eficientes a una de las zonas de mayor crecimiento demográfico de la provincia.

En ese marco, Sadir remarcó que se trabaja en un esquema integral para modernizar el sistema público de salud y fortalecer la red de atención. «Estamos trabajando en un Plan de Acción Territorial de Salud para Alto Comedero. Buscamos fortalecer la red de salud con una reorganización estratégica de los recursos, incorporando tecnología y una mejor articulación entre los distintos niveles de atención del sistema», expresó.

Asimismo, destacó que «es clave fortalecer los recursos en una zona que no para de crecer como Alto Comedero» y anticipó que el plan prevé sumar nuevos puntos de asistencia para que el servicio sea «más ágil y eficiente ante una emergencia».

Por su parte, el ministro de Salud, José Manzur, señaló que durante la reunión el equipo de la cartera sanitaria presentó al gobernador el plan de acción territorial para Alto Comedero, el cual tuvo una muy buena recepción y recibió importantes aportes por parte del mandatario provincial.

«El principal objetivo es dar respuestas concretas a la población de Alto Comedero en materia sanitaria», afirmó.

Además, explicó que el proyecto incluye la incorporación de equipamiento que permitirá fortalecer la atención primaria en los puestos de salud, agilizando la primera consulta mediante controles de presión arterial, electrocardiogramas y evaluaciones médicas iniciales.

Finalmente, destacó el acompañamiento permanente del Gobernador en esta política pública. «La predisposición y la atención del gobernador en esta tarea son claves para que la población de Alto Comedero reciba la atención que merece», concluyó.