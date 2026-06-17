Juventud. Con gran aceptación, continúan los talleres de formación para jóvenes

Las capacitaciones gratuitas para jóvenes buscan fortalecer sus habilidades y facilitar la inserción laboral.

Con el objetivo de brindar herramientas concretas para la inserción laboral y fortalecer las capacidades, el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Dirección de Juventud prosigue con el dictado de talleres gratuitos destinados a jóvenes de 16 a 30 años.

Las propuestas formativas incluyen: Electroservice, Reparación de PC y Celulares, Electricidad Domiciliaria, Operador 360 y Crecer+, espacios diseñados para promover habilidades técnicas, digitales y competencias que permitan ampliar las oportunidades de empleo, emprendimiento y desarrollo personal.

Las capacitaciones se dictan en la sede de la Dirección de Juventud, ubicada en Senador Pérez 581 barrio Centro y en el Centro Cultural de Desarrollo Humano ubicado en Av. La Intermedia, 6º Etapa de Alto Comedero, acercando de esta manera opciones de formación a distintos sectores de la comunidad.

Al respecto, la directora de Juventud, Jael Escalante, afirmó que “creemos firmemente que la formación es una puerta de acceso a nuevas oportunidades. Cada taller está pensado para que las y los jóvenes puedan adquirir conocimientos prácticos que les permitan desenvolverse en distintos ámbitos laborales o incluso iniciar sus propios emprendimientos”.

Asimismo, señaló que desde la Dirección de Juventud trabajan para garantizar más espacios de aprendizaje gratuito y accesible, fortaleciendo las habilidades y sobre toda la confianza de los jóvenes a fin de que puedan proyectar un futuro con más oportunidades.

También la funcionaria remarcó que desde el inicio del dictado hubo una gran aceptación y participación de jóvenes “lo que demuestra el interés por seguir ampliando sus conocimientos. Nuestro compromiso es continuar generando más instancias de formación que respondan a sus necesidades y contribuyan a su crecimiento personal y profesional”.

Vale destacar que estas propuestas representan una política pública orientada a fortalecer la autonomía de las juventudes, acompañando sus proyectos de vida mediante el acceso a conocimientos actualizados y herramientas acordes a las demandas actuales del mercado laboral.