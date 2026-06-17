La Comisión de Igualdad de Género recibió a organizaciones feministas de Jujuy

En el Salón Marcos Paz, la Comisión de Igualdad de Género de la Legislatura recibió a representantes de las organizaciones Socorristas Rosa Jujuy, Colectivo Fuerza Feminista, Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y Espacios de Activismo Feminista y Popular (EAFYP), quienes expusieron diversas problemáticas vinculadas a los derechos de las mujeres y diversidades, entre ellas las dificultades para acceder a las políticas de interrupción voluntaria del embarazo.

Tras el encuentro, la presidenta de la comisión, diputada Natalia Morales, señaló que recibieron a organizaciones feministas como Socorristas en Red, Católicas por el Derecho a Decidir y otras organizaciones que vienen trabajando en la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo, violencia de género, entre otras problemáticas que afectan al género.

Asimismo, destacó la importancia de escuchar a quienes trabajan en territorio, ya que aportaron información sobre diversas situaciones de vulneración de derechos en distintos puntos de la provincia. Señaló que, pese a tratarse de derechos reconocidos por leyes vigentes en Argentina, persisten dificultades en ámbitos como la salud y la educación, afectando a mujeres, adolescentes y niñeces.

La legisladora también remarcó que las organizaciones presentaron el proyecto denominado Punto Lila, una iniciativa destinada a garantizar espacios informativos de acceso a derechos en ámbitos culturales, públicos y privados. En ese sentido, indicó que existió consenso entre los distintos bloques legislativos para continuar trabajando la propuesta en futuras reuniones.

Por su parte, la abogada Marta Paniagua, quien acompañó a las organizaciones, explicó que el objetivo del encuentro fue visibilizar las dificultades existentes en distintas localidades de la provincia. Estamos organizaciones de San Pedro de Jujuy y de El Ramal para hacer llegar justamente el acceso y los obstáculos que hay para acceder a los derechos sexuales y reproductivos. Poner en conocimiento justamente el acceso y la vulneración que las mujeres vienen atravesando respecto a sus derechos sexuales y reproductivos, manifestó.

Por su parte, Rosa Maldonado, referente de una de las organizaciones presentes, explicó que presentaron un proyecto de ley orientado a prevenir las violencias en espacios culturales y de recreación. Señaló que la iniciativa busca garantizar ámbitos seguros para mujeres y personas de la diversidad sexual, promoviendo acciones de prevención, acompañamiento y resguardo.