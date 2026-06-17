La Comisión de Obras y Servicios Públicos analizó un proyecto de ordenamiento territorial para el corredor del río grande

En el Salón Pilar Bermúdez de la Legislatura de Jujuy se reunió la Comisión de Obras y Servicios Públicos, oportunidad en la que los legisladores recibieron al presidente del Colegio de Profesionales de la Arquitectura de Jujuy, arquitecto Carlos Cicero, quien presentó un proyecto de planificación territorial y urbanística vinculado al corredor del Río Grande.

La iniciativa, impulsada desde la Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT) del Colegio de Arquitectos, propone una visión estratégica para el desarrollo futuro de distintas localidades ubicadas a lo largo del cauce del Río Grande, desde su nacimiento en Tres Cruces hasta su desembocadura en cercanías del río La Bañada, en la zona de San Pedro.

Al finalizar el encuentro, la presidenta de la comisión, Noemí Isasmendi, destacó la importancia de la propuesta y valoró el trabajo realizado por los profesionales que integran la entidad. Es un proyecto muy ambicioso y hemos entendido desde los diferentes bloques la importancia y la trascendencia que tiene, porque es un plan estratégico que piensa el futuro que queremos para Jujuy, expresó.

La legisladora explicó que la iniciativa busca generar herramientas de planificación urbana y territorial que permitan ordenar el crecimiento de las ciudades, proteger áreas sensibles y proyectar nuevas zonas destinadas al desarrollo habitacional y recreativo.

En ese sentido, señaló que uno de los desafíos actuales de la provincia es la disponibilidad de suelo para futuras urbanizaciones y programas habitacionales. Por ello, consideró que este tipo de propuestas permiten anticiparse a las necesidades de crecimiento poblacional y evitar asentamientos en sectores vulnerables. Remarcó además que el proyecto requiere una mirada multidisciplinaria y la participación de distintos organismos provinciales y nacionales, entre ellos Recursos Hídricos, Medio Ambiente y organismos vinculados a la planificación territorial.

Asimismo, destacó que la iniciativa contempla diferentes usos del territorio, incluyendo áreas recreativas, espacios de protección ambiental y sectores destinados a la urbanización, siempre respetando estudios técnicos que determinen las zonas aptas para el desarrollo.

La diputada señaló que la comisión expresó su respaldo a la propuesta y manifestó la voluntad de continuar acompañando el proceso de análisis y búsqueda de herramientas legislativas que permitan fortalecer este tipo de iniciativas de largo plazo.

Por su parte, Carlos Cicero explicó que la presentación tuvo como objetivo dar a conocer a los legisladores el trabajo que viene desarrollando la Oficina de Ordenamiento Territorial y compartir una visión sobre el desarrollo de la provincia, especialmente en torno al eje del Río Grande.

El arquitecto valoró el intercambio mantenido con los diputados y subrayó la importancia de construir consensos sobre el uso del territorio y la preservación de los recursos paisajísticos y culturales de Jujuy. En ese sentido, señaló que uno de los principales objetivos del Colegio es promover políticas orientadas a la protección del paisaje y al aprovechamiento responsable del territorio.

Finalmente, explicó que la propuesta busca reflexionar sobre el crecimiento urbano en torno al Río Grande, integrando el patrimonio natural y cultural como parte de la identidad provincial. Según indicó, el desarrollo urbano de Jujuy mantiene una estrecha relación con el río y con la necesidad de poner en valor un patrimonio paisajístico que constituye uno de los principales rasgos distintivos de la provincia.