La municipalidad conmemoró los 204 años del paso a la inmortalidad del General “Manuel Eduardo Arias”

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, encabezó el acto central alusivo a los 204 años del paso a la inmortalidad del General “Manuel Eduardo Arias”, considerado uno de los próceres más emblemáticos de la guerra independentista librada en el norte argentino donde obtuvo numerosas victorias que le valieron diferentes reconocimientos por su heroísmo y contribución a la construcción de la Nación Argentina. El acto coincidió con el 68° aniversario del Barrio “General Arias”, y el Día del Gaucho Jujeño, conmemoración impulsada por la Asociación Guacha Jujeña “Éxodo Jujeño”, la Federación Gaucha Jujeña y la Asociación Civil “La Gauchita”, y avalada mediante decreto del Ejecutivo Provincial.

En la oportunidad, el intendente Jorge, destacó que el homenaje marcó el cierre de la semana alusiva al General Arias a quien calificó de “gran patriota” y un “gran jujeño”. Consideró que el recordatorio impulsado por el Instituto Arias y las diferentes agrupaciones gauchas de la ciudad y de la provincia constituye un justo homenaje a “un gran argentino, que tanto defendió la independencia y la autonomía”.

No dejó de destacar que la conmemoración coincidió con un nuevo aniversario del Barrio General Arias donde, según dijo, “hay una fuerte presencia vecinal, donde la identidad del barrio está reflejada en lo que ha sido este gran hombre y verdadero prócer de la Argentina”.

Con igual criterio, el titular del Concejo Deliberante capitalino, Gastón Millón, expresó, “hay que tomar en cuenta que el reconocimiento llegó tarde, pero llegó el grado de General, pero todavía falta”. Sobre el particular, sostuvo que, “falta tomar conciencia completa de lo que hizo, de lo que logró, que excede las fronteras actuales de la provincia de Jujuy o del NOA, ya que fue parte de un engranaje muy importante para lograr la liberación de toda América”.

“Sin la pacificación que se logró de esa frontera norte y todas las invasiones realistas que venían desde el alto Perú, de la cual fue fundamental Arias, no se hubiera logrado tener éxito después con la liberación de Chile y después Perú”, reseñó, para luego pronunciarse en favor de difundir la historia para que, “se tome conciencia de todo lo que fue Arias, de lo grande que fue”.

Finalmente, el doctor Isidoro Cruz, presidente del Instituto “Manuel Eduardo Arias”, reconoció que al paso de los años la figura del héroe jujeño cobra mayor trascendencia y que ello se ve reflejado en cada uno de los actos alusivos. “El pueblo va tomando conciencia que hubo en Jujuy un hombre como Arias, que hoy es General Arias”, expresó, para luego valorar el acompañamiento brindado por el intendente Jorge cuando, siendo integrantes de la Comisión del Bicentenario de la Batalla de Humahuaca, propusieron el ascenso de Arias al grado de General.

A partir de dicho reconocimiento consideró que, “hoy, la comunidad de nuestro pueblo se sienta representada por un hombre de la patria que ha realizado tanto y que tanto nos hace falta como para poder crecer socialmente, económicamente, porque él quería una patria libre y soberana”.

El acto, desarrollado al pie del monumento al General Arias, ubicado en avenida Párroco Marshke, contó con la presencia de funcionarios del departamento ejecutivo y del Concejo Deliberante capitalino, legisladores provinciales, autoridades del Instituto “General Manuel Eduardo Arias”, representantes de entidades intermedias y de instituciones gauchas, quienes destacaron la figura del prócer jujeño cuyas acciones militares desplegadas en la provincia de Jujuy fueron determinantes para debilitar a las fuerzas realistas durante la guerra de independencia. Tras el arrío de las banderas Nacional y de la Libertad Civil, las autoridades presentes realizaron ofrendas florales al pie del monumento del héroe jujeño y procedieron a descubrir una placa recordatoria.

Nota audiovisual: https://youtu.be/9qE5R4eT3zM