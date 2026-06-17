Salud pública. Estudiantes avanzados de Odontología en Córdoba podrán realizar prácticas profesionales en Jujuy

El convenio entre el Ministerio de Salud de Jujuy y la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba brinda la posibilidad a jóvenes jujeños próximos a completar su formación profesional.

El ministro de Salud, José Manzur y el titular de la Casa de Jujuy en Córdoba, Alberto Del Cura, encabezaron recientemente la firma de un convenio de cooperación con el decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Guillermo De Leonardi, que permitirá a estudiantes jujeños avanzados en la carrera realizar prácticas profesionales supervisadas en establecimientos públicos de nuestra provincia.

Este acuerdo permitirá que los jóvenes cumplan con la instancia formativa en efectores de salud de Jujuy, fortaleciendo su trayecto académico y contribuyendo al sistema público de la provincia y a la población en su conjunto.

La firma del convenio se realizó en la ciudad de Córdoba, con la presencia de estudiantes jujeños de Odontología, estableciendo nuevas oportunidades de aprendizaje, promoviendo el intercambio entre la Universidad y el Estado, y reafirmando el compromiso conjunto con la formación de profesionales de la salud al servicio de la Provincia de Jujuy.