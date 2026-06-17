Tilcara contará con una nueva base operativa de seguridad junto a la estación del Tren Solar

Seguridad y el Ente Autárquico Tren Solar de la Quebrada firmaron un convenio de comodato para la construcción de una base operativa en la estación de Tilcara.

El secretario de Seguridad, Carlos Ariel Gil Urquiola, encabezó la firma de un convenio de comodato entre el Ente Autárquico Tren Solar de la Quebrada y la Policía de la Provincia de Jujuy, destinado a fortalecer la infraestructura operativa de seguridad en la localidad de Tilcara.

El espacio cedido se emplaza íntegramente dentro del cuadro de la estación de Tilcara, en terrenos pertenecientes al Ente Autárquico Tren Solar de la Quebrada.

Allí se construirá la nueva base operativa, lo que permitirá consolidar una presencia policial estratégica en un punto de alto tránsito turístico y, a la vez, reforzar la articulación entre el proyecto ferroviario y los organismos de seguridad provinciales.

Participaron además el jefe de la Policía, comisario general Joaquín Carrillo; el subjefe de Policía, comisario general Federico Méndez; el gerente de Operaciones del Ente Autárquico Tren Solar de la Quebrada, Sebastián Luna; representantes de Volcán, Tumbaya y Maimará, junto a funcionarios de distintas áreas vinculadas a la seguridad y el desarrollo regional.