Articulación. Desarrollo Humano y Coranzulí articulan acciones para fortalecer políticas sociales

La Provincia y la Comisión Municipal avanzan en una agenda de trabajo conjunta para acercar servicios, acompañamiento y derechos a la comunidad.

La ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, junto al secretario de Desarrollo Humano y Gestión Administrativa, Sergio Vidaurre mantuvieron una reunión de trabajo con el comisionado municipal de Coranzulí, Nelson Gainza, con el objetivo de coordinar y planificar acciones conjuntas destinadas a fortalecer la presencia y el alcance de las políticas públicas en la comunidad.

Durante el encuentro se abordaron distintas líneas de intervención que el Ministerio impulsa en todo el territorio provincial, analizando las necesidades y particularidades de la localidad para avanzar en estrategias que permitan brindar respuestas integrales a la población.

En ese marco, se planificaron acciones orientadas a la promoción y protección de derechos de personas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, mediante programas, servicios y dispositivos de acompañamiento que contribuyan a mejorar su calidad de vida y garantizar el acceso a derechos fundamentales.

Asimismo, las autoridades coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo articulado entre el Gobierno Provincial y las comisiones municipales, consolidando una gestión cercana que permita llegar de manera efectiva a cada comunidad, especialmente en las localidades del interior de la provincia.