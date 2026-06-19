Articulación . Mesa de trabajo con instituciones y organizaciones que abordan la discapacidad

Será el martes 23 de junio en el Centro de Innovación Educativa donde se informará sobre la vinculación del CUD a la tarjeta SUBE para descuentos en transporte de jurisdicción nacional y trenes.

El Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de la Provincia de Jujuy convoca a instituciones y organizaciones que abordan la temática de la discapacidad a participar de la Mesa de Trabajo correspondiente al mes de junio, que se desarrollará el día martes 23 de junio, en el horario de 9:00 a 11:30.

El encuentro tendrá lugar en el Centro de Innovación Educativa (Ex Infinito por Descubrir), ubicado en Zorrilla de San Martín esquina Curupaytí, barrio Alto Padilla de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

En esta oportunidad, el espacio será encabezado por una charla informativa a cargo de la Secretaría de Transporte de la Provincia, que abordará la contingencia para asociar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) a la tarjeta SUBE, un trámite que desde el viernes 19 de junio permite a las personas con discapacidad viajar con el 100% de descuento en colectivos y trenes utilizando directamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el CUD físico en cada viaje.

Durante la jornada se brindará información detallada sobre el paso a paso del procedimiento de vinculación, los canales habilitados para realizarlo y las particularidades del nuevo esquema. En este sentido, se recordará que la adhesión a la SUBE es opcional y el CUD físico continúa vigente, por lo que cada titular podrá optar por la modalidad que mejor se adapte a su situación.

La Mesa de Trabajo es una herramienta de diálogo permanente entre el Estado provincial y las organizaciones de la sociedad civil que acompañan a personas con discapacidad y sus familias. El encuentro busca brindar información actualizada, evacuar consultas, recoger inquietudes y articular acciones conjuntas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en el territorio provincial.

Se invita especialmente a referentes de instituciones educativas, centros de día, asociaciones civiles, fundaciones, ONG y organizaciones del sector vinculadas al abordaje de la discapacidad a sumarse a esta instancia de diálogo y construcción colectiva.

La participación es libre y gratuita.