Barrio Belgrano celebrará su 86° aniversario con una gran Kermés Vecinal

En el marco de los festejos por el 86° aniversario del barrio Belgrano y en coincidencia con la conmemoración del Día de la Bandera y el aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a los vecinos a participar de una gran Kermés Vecinal que se realizará el próximo sábado 20 de junio en el populoso barrio.

Al respecto, el director general de Planificación y Hábitat, Ricardo Encina, explicó, “es un proyecto que se realiza, en este caso, por la conmemoración del Día de la Bandera, en el aniversario de la muerte del General Belgrano. Fundamentalmente, la idea es reunir a todos los vecinos, a las instituciones del sector, que abarca la Isla de Belgrano y Puente Otero también. Así que convocamos a todos los vecinos del lugar y de los alrededores para que puedan asistir y participar de este gran evento”.

Asimismo, detalló que, “se realizará el sábado 20, a partir de las 14.30 hasta las 19 horas, y el lugar es la cancha de la Isla de Belgrano, que se ubica en la calle Capdevila y Juanita Moro”.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de diversas actividades recreativas, culturales y comunitarias, además de conocer el trabajo que desarrollan emprendedores y vecinos del sector.

En este sentido, Encina señaló, “los vecinos se van a encontrar con un evento que se está organizando desde el municipio, junto con los vecinos y las instituciones del sector, donde fundamentalmente van a ir los vecinos y los emprendedores del sector mostrando sus obras, sus trabajos”.

“Desde el municipio van a participar distintas áreas: la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Planificación y Ambiente, participará la Dirección de Oficios, y también van a ir grupos musicales. Es un evento totalmente familiar, en conmemoración a esta importante fecha, así que invitamos a todos los vecinos del lugar y de toda la ciudad que puedan participar”, concluyó el funcionario.

La propuesta, organizada de manera conjunta entre el municipio, instituciones barriales y vecinos del sector, busca generar un espacio de encuentro, integración y celebración para toda la comunidad.

Nota audiovisual: https://youtu.be/Hv7OCi7KBS4