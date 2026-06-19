Bomberos . «Invierno Seguro», la campaña para alertar sobre la letalidad del monóxido de carbono

La Dirección Provincial de Bomberos de la Policía realiza jornadas de concientización. Advierten sobre el uso correcto de artefactos de calefacción ante la llegada de las bajas temperaturas y llaman a anticipar la prevención de incendios forestales.

Ante el descenso sostenido de la temperatura y la inminente llegada de la época invernal, la Dirección Provincial de Bomberos de la Policía de Jujuy puso en marcha la campaña de prevención «Invierno Seguro». La iniciativa, que se replica de forma simultánea en todo el territorio provincial, tiene como propósito central concientizar a la comunidad sobre los graves peligros del monóxido de carbono y el uso incorrecto de los sistemas de calefacción en el hogar.

Las actividades principales se concentran en la Peatonal Belgrano de la capital jujeña, elegida por su alta concurrencia de ciudadanos. En el lugar, personal especializado despliega talleres interactivos, juegos didácticos enfocados en los niños para fomentar la socialización preventiva desde la infancia, y asesoramiento directo a adultos mayores y familias en general.

La subcomisaria Melina Jurado, a cargo del Cuartel de Gorriti de la Dirección Provincial de Bomberos, destacó la importancia del trabajo comunitario en conjunto. «Nos encontramos haciendo la campaña Invierno Seguro con el objetivo de concientizar y trabajar con la comunidad referente a las precauciones que deben tener en el hogar en época de invierno. Buscamos brindar consejos para que los chicos también se eduquen y ayuden a replicar los cuidados en sus casas», explicó la funcionaria policial.

El monóxido de carbono se produce a partir de la combustión incompleta de elementos orgánicos. Respecto a su alta peligrosidad biológica, la subcomisaria Jurado detalló el mecanismo técnico que lo vuelve fatal: «Su toxicidad se define porque tiene mucha afinidad con la hemoglobina en la sangre. Nuestro organismo prefiere respirar el monóxido antes que el aire común». Al ser un gas imperceptible —no tiene olor, color ni sabor—, el riesgo de intoxicación severa aumenta si no existen controles adecuados.

De acuerdo con las estadísticas de la fuerza, las autoridades ya han tenido que registrar e intervenir en diversos incidentes habitacionales relacionados con este gas. «Es por eso que decidimos profundizar y trabajar fuertemente en la prevención antes de adentrarnos por completo en el invierno», argumentó Jurado, haciendo especial énfasis en que ya se han tenido que lamentar víctimas fatales en el pasado debido al uso inadecuado de braseros en ambientes cerrados.

En el marco de las demostraciones prácticas en la vía pública, el cuerpo de bomberos difundió una serie de pautas básicas de seguridad orientadas a mitigar riesgos eléctricos y de combustión:

De forma complementaria, el cuerpo de Bomberos de la provincia aprovechó la masividad de la campaña para advertir a la población sobre la proximidad de la temporada alta de incendios forestales, cuyo pico histórico suele registrarse durante el mes de agosto.

Las autoridades recordaron que un alto porcentaje de estos siniestros se originan por fallas o negligencias del factor humano. Ante este panorama, se solicitó de manera urgente a los vecinos evitar la quema de basura domiciliaria, la incineración de arbustos y el desecho irresponsable de colillas de cigarrillos en las rutas, ya que estos focos menores se propagan velozmente hacia zonas residenciales.

Como medida preventiva, recomendaron mantener limpios los perímetros de las viviendas, libres de malezas y del denominado «pasto cubano», resguardando así la integridad física y material de toda la sociedad.