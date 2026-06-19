Noticias de Jujuy

Deportes. Continúan abiertas las inscripciones para los Juegos Forja Jujuy 2026

Jujuy
Continúan abiertas las inscripciones para los Juegos Forja Jujuy 2026

Hasta el 30 de junio continúan abiertas las inscripciones para niños, niñas y jóvenes de toda la provincia, mientras que la categoría Adultos Mayores podrá registrarse hasta el 3 de julio.

La Secretaría de Deportes recuerda que hasta el 30 de junio permanecerán abiertas las inscripciones para que niños, niñas y jóvenes de toda la provincia participen de los Juegos Forja Jujuy, iniciativa enmarcada en la política deportiva impulsada por el Gobierno de Jujuy y que constituye la instancia clasificatoria provincial para los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026.

Las inscripciones se realizan de manera online a través de la plataforma oficial www.juegosforja.online, herramienta implementada en esta segunda edición con el objetivo de facilitar el acceso, agilizar los procesos de registro y optimizar la organización de las competencias.

Bajo el lema «El deporte nos forja, Jujuy nos une», los Juegos Forja convocan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de entre 10 y 18 años, tanto en deporte convencional como adaptado, con disciplinas individuales y de conjunto. Las categorías varían de acuerdo con las características y reglamentaciones de cada deporte.

Como novedad, esta edición incorpora las categorías Formativa y Promocional en determinadas disciplinas, con el propósito de ampliar las oportunidades de competencia y fortalecer la preparación de las delegaciones que representarán a Jujuy en la instancia nacional.

Las disciplinas convocadas comprenden: Atletismo; Atletismo Adaptado; Atletismo Promocional; Bádminton; Básquet 3×3; Básquet 3×3 en Silla de Ruedas; BMX Freestyle; Boccia; Boxeo; Breaking; Canotaje; Ciclismo; Esgrima; Futsal; Gimnasia Artística; Gimnasia Rítmica; Goalball; Handball de Playa; Hockey 7; Judo; Karate; Levantamiento Olímpico; Lucha Libre; Natación; Natación Adaptada; Natación Promocional; Pádel; Rugby 7; Skate; Taekwondo; Tenis; Tenis de Mesa; Tenis de Mesa Adaptado; Tiro; Tiro con Arco; Triatlón; Voleibol; Voleibol Promocional; Voleibol de Playa; y Voleibol Sentado.

Por otra parte, las inscripciones para la categoría Adultos Mayores permanecerán abiertas hasta el 3 de julio. Está destinada a personas de 60 años o más (clase 1966 y anteriores).

En este caso, la inscripción se realiza de manera presencial en la Secretaría de Deportes, ubicada en Senador Pérez 208 de San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. Para consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 388-6015259.

Las disciplinas convocadas son: Ajedrez; Newcom; Tenis; Tenis de Mesa; Pádel; Natación; Sapo; Truco; Orientación; Circuito de Habilidades Motrices; y Tejo.

El director de Deporte Infanto Juvenil, Leandro Calvetti, señaló que «nos encontramos en pleno proceso de inscripción a través de la plataforma, disponible desde principios de este mes y hasta fines de junio. Es una herramienta de fácil acceso que permite inscribir a cada uno de los equipos en las distintas disciplinas».

Asimismo, recordó que «para completar la inscripción es necesario contar con la documentación requerida por la plataforma: DNI, frente y dorso, y la ficha médica original de los Juegos Evita 2026».

Finalmente, destacó el esfuerzo organizativo que demanda esta nueva edición de los Juegos Forja. «Son 57 disciplinas para las ramas masculina y femenina, con el firme objetivo de seguir fortaleciendo las políticas deportivas de la provincia, gracias al acompañamiento del gobernador Carlos Sadir y del ministro Normando Álvarez García. Primero desarrollaremos la instancia provincial y luego nuestros representantes competirán como verdaderos embajadores de Jujuy en los Juegos Evita», concluyó.

También podría interesarte
Jujuy

Por pantalla gigante transmitirán el partido entre Argentina y Austria en el…

Jujuy

Se celebrará el Día Internacional del Yoga con una jornada abierta y gratuita

Jujuy

Presentaron en el Mercado 6 de Agosto el libro “Abasto, Circulación y Consumo”, un…

Jujuy

Emotiva promesa a la Bandera de alumnos de 4° grado de la Escuela Marina Vilte

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.