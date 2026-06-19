Deportes. Continúan abiertas las inscripciones para los Juegos Forja Jujuy 2026

Hasta el 30 de junio continúan abiertas las inscripciones para niños, niñas y jóvenes de toda la provincia, mientras que la categoría Adultos Mayores podrá registrarse hasta el 3 de julio.

La Secretaría de Deportes recuerda que hasta el 30 de junio permanecerán abiertas las inscripciones para que niños, niñas y jóvenes de toda la provincia participen de los Juegos Forja Jujuy, iniciativa enmarcada en la política deportiva impulsada por el Gobierno de Jujuy y que constituye la instancia clasificatoria provincial para los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026.

Las inscripciones se realizan de manera online a través de la plataforma oficial www.juegosforja.online, herramienta implementada en esta segunda edición con el objetivo de facilitar el acceso, agilizar los procesos de registro y optimizar la organización de las competencias.

Bajo el lema «El deporte nos forja, Jujuy nos une», los Juegos Forja convocan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de entre 10 y 18 años, tanto en deporte convencional como adaptado, con disciplinas individuales y de conjunto. Las categorías varían de acuerdo con las características y reglamentaciones de cada deporte.

Como novedad, esta edición incorpora las categorías Formativa y Promocional en determinadas disciplinas, con el propósito de ampliar las oportunidades de competencia y fortalecer la preparación de las delegaciones que representarán a Jujuy en la instancia nacional.

Las disciplinas convocadas comprenden: Atletismo; Atletismo Adaptado; Atletismo Promocional; Bádminton; Básquet 3×3; Básquet 3×3 en Silla de Ruedas; BMX Freestyle; Boccia; Boxeo; Breaking; Canotaje; Ciclismo; Esgrima; Futsal; Gimnasia Artística; Gimnasia Rítmica; Goalball; Handball de Playa; Hockey 7; Judo; Karate; Levantamiento Olímpico; Lucha Libre; Natación; Natación Adaptada; Natación Promocional; Pádel; Rugby 7; Skate; Taekwondo; Tenis; Tenis de Mesa; Tenis de Mesa Adaptado; Tiro; Tiro con Arco; Triatlón; Voleibol; Voleibol Promocional; Voleibol de Playa; y Voleibol Sentado.

Por otra parte, las inscripciones para la categoría Adultos Mayores permanecerán abiertas hasta el 3 de julio. Está destinada a personas de 60 años o más (clase 1966 y anteriores).

En este caso, la inscripción se realiza de manera presencial en la Secretaría de Deportes, ubicada en Senador Pérez 208 de San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. Para consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 388-6015259.

Las disciplinas convocadas son: Ajedrez; Newcom; Tenis; Tenis de Mesa; Pádel; Natación; Sapo; Truco; Orientación; Circuito de Habilidades Motrices; y Tejo.

El director de Deporte Infanto Juvenil, Leandro Calvetti, señaló que «nos encontramos en pleno proceso de inscripción a través de la plataforma, disponible desde principios de este mes y hasta fines de junio. Es una herramienta de fácil acceso que permite inscribir a cada uno de los equipos en las distintas disciplinas».

Asimismo, recordó que «para completar la inscripción es necesario contar con la documentación requerida por la plataforma: DNI, frente y dorso, y la ficha médica original de los Juegos Evita 2026».

Finalmente, destacó el esfuerzo organizativo que demanda esta nueva edición de los Juegos Forja. «Son 57 disciplinas para las ramas masculina y femenina, con el firme objetivo de seguir fortaleciendo las políticas deportivas de la provincia, gracias al acompañamiento del gobernador Carlos Sadir y del ministro Normando Álvarez García. Primero desarrollaremos la instancia provincial y luego nuestros representantes competirán como verdaderos embajadores de Jujuy en los Juegos Evita», concluyó.