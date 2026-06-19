Emotiva promesa a la Bandera de alumnos de 4° grado de la Escuela Marina Vilte

La comunidad educativa de la Escuela Municipal Nro. 1 “Marina Vilte” vivió una jornada de emoción y sentimiento patriótico con la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional realizada por los alumnos de 4° grado junto al acompañamiento de funcionarios del Ejecutivo Municipal.

Del acto participó el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, quien acompañó a los estudiantes y recordó con emoción su propia promesa a la Enseña Patria. En este contexto, añadió “estamos muy contentos de participar en este evento tan importante y llena de sentimiento de los jujeños, en una provincia belgraniana por naturaleza y ver a los chicos realizar su promesa me hizo recordar cuando juré la bandera a mis 10 años en la Escuela Normal”, señaló.

Asimismo, Muro felicitó a toda la comunidad educativa por la organización del acto y destacó el compromiso de los directivos, docentes y personal de la institución; además del personal de la escuela, quienes llevaron adelante estas actividades tan significativas para nuestros niños, encontrándonos el sábado 20 por el Día de la Bandera”, manifestó.

Sobre el acontecimiento, la directora de nivel inicial, Mónica Juste destacó la importancia de la fecha para toda la comunidad educativa; “hoy un día muy especial para nosotros y para todas las escuelas primarias y especialmente para los estudiantes de 4° grado que realizan su promesa a la Bandera Nacional. Es un momento muy emotivo, para el que se prepararon durante todo el año y que llegan a vivir con un profundo sentido patriótico”, expresó.

Asimismo, Amador felicitó a toda la comunidad educativa por la organización del acto y destacó el compromiso de directivos, docentes y personal de la institución. “Quiero saludar a todos los maestros, docentes y trabajadores de la escuela, encabezados por la directora Mónica Ocuste, por el esfuerzo que realizan para llevar adelante estas actividades tan significativas para nuestros niños”, manifestó.

La ceremonia se desarrolló en vísperas del Día de la Bandera, donde se reafirmó los valores de identidad y amor por la Patria entre los estudiantes, siendo protagonistas de uno de los momentos más importantes de su etapa escolar.

Nota audiovisual: https://youtu.be/AwOSIVPJFrQ