Estudiantes del Complejo Educativo José Hernández visitaron la Legislatura

Un grupo de 52 estudiantes de primer año del nivel secundario del Complejo Educativo José Hernández visitó la Legislatura de Jujuy con el objetivo de conocer el funcionamiento del Poder Legislativo, el proceso de elaboración de las leyes y la tarea que desarrollan los diputados provinciales. La actividad contó con la participación de los legisladores Daniela Vélez, Emiliano Vera Robinson y Patricia Ríos, quienes dialogaron con los jóvenes y respondieron sus consultas.

Durante la jornada, los estudiantes recorrieron el recinto de sesiones y participaron de una charla donde conocieron cómo trabaja la Legislatura, cómo se debaten los proyectos y cuál es la función de los diputados provinciales.

La diputada Daniela Vélez destacó el interés y la participación de los estudiantes, y señaló que este tipo de encuentros permite acercar a los jóvenes al funcionamiento de las instituciones democráticas desde edades tempranas. En ese sentido, valoró especialmente el intercambio generado durante la visita y expresó: Es sumamente valioso que con 13 años tengan esa apertura y ese conocimiento para hacernos preguntas y aportes, porque nosotros también aprendemos de ellos.

Asimismo, remarcó la importancia de la participación conjunta de legisladores de distintos espacios políticos, al considerar que estas experiencias permiten transmitir valores fundamentales para la convivencia democrática. Estos encuentros sirven para mostrarles a los jóvenes la importancia del diálogo, el respeto y el consenso para construir acuerdos en beneficio de toda la comunidad, señaló.

En ese marco, invitó a las instituciones educativas de toda la provincia a participar de estas visitas y recordó que la Legislatura de Jujuy es una casa de puertas abiertas para todos los estudiantes que deseen conocer el funcionamiento del Poder Legislativo.

Por su parte, la profesora de Historia Carolina Aparicio explicó que la actividad se desarrolló en el marco de un proyecto educativo vinculado al patrimonio cultural y natural de San Salvador de Jujuy. Según indicó, la Legislatura constituye un espacio significativo dentro del recorrido propuesto, por lo que la visita permitió complementar los contenidos trabajados previamente en el aula.

La docente destacó la experiencia vivida por los alumnos y afirmó: Los chicos salen muy contentos de acá y aprendiendo mucho. Además, señaló que la visita despertó gran interés entre los estudiantes, ya que muchos de los temas abordados habían sido trabajados previamente en clase, especialmente aquellos relacionados con el funcionamiento del Estado y sus poderes.

Finalmente, agradeció el recibimiento brindado por la institución legislativa y destacó el valor de estas propuestas para fortalecer los aprendizajes y acercar a los jóvenes a las instituciones democráticas.