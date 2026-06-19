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Gobernación. Jujuy promovió su potencial minero y fortaleció la integración regional en Chile

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Jujuy promovió su potencial minero y fortaleció la integración regional en Chile

El gobernador Carlos Sadir participó de un foro organizado por el Banco Mundial y mantuvo una reunión con el embajador argentino Jorge Faurie, con eje en el potencial minero y el Paso de Jama.

El gobernador Carlos Sadir participó en Chile del foro «De los recursos al empleo: el valor de los minerales para América Latina», organizado por el Banco Mundial, junto a referentes internacionales interesados en conocer el desarrollo productivo y el potencial minero de Jujuy.

En ese contexto, destacó que el encuentro permitió compartir la experiencia de Jujuy «junto a referentes internacionales interesados en conocer el desarrollo productivo y el potencial minero de nuestra provincia».

Asimismo, el mandatario mantuvo una reunión con el embajador argentino Jorge Faurie para avanzar en una agenda de trabajo orientada a fortalecer las oportunidades de desarrollo para Jujuy.

Al respecto, indicó que el objetivo es «potenciar las oportunidades para nuestra provincia y consolidar al Paso de Jama como un corredor clave para el comercio y la producción».

La participación en estas instancias forma parte de la estrategia provincial de fortalecer vínculos internacionales, atraer inversiones y consolidar el posicionamiento de Jujuy como un actor estratégico para el desarrollo minero, productivo y logístico de la región.

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