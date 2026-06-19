Jujuy gestionó un adelanto de coparticipación para garantizar liquidez y sostener la obra pública

El adelanto corresponde a recursos coparticipables propios de la Provincia, que serán reintegrados dentro del mismo período fiscal.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, brindó precisiones sobre el adelanto de coparticipación que solicitó la Provincia de Jujuy, a partir de las gestiones impulsadas por el gobernador Carlos Sadir ante el Gobierno Nacional.

En ese sentido, explicó que se trata de una solicitud que el Ejecutivo provincial venía tramitando desde hace tiempo y que finalmente obtuvo la firma del decreto correspondiente por parte de Nación, restando ahora la formalización del convenio para la liberación de los fondos.

«Es una gestión que viene realizando el gobernador Carlos Sadir desde hace bastante tiempo con el Ministerio del Interior. A partir de un mecanismo que ya había sido habilitado para otras provincias, nosotros también realizamos el pedido. El decreto ya fue firmado y ahora resta suscribir el convenio con Nación», señaló.

Cardozo indicó que el adelanto solicitado asciende a 150 mil millones de pesos, monto equivalente aproximadamente a una masa salarial mensual de la provincia.

«El adelanto solicitado es de 150 mil millones de pesos, aproximadamente el equivalente a la nómina salarial de la provincia. Se trata de un adelanto de coparticipación con intereses, que será reintegrado dentro del mismo período. Esto nos permitirá contar con mayor liquidez para sostener la ejecución de obras, garantizar el pago de salarios y aguinaldo y atender compromisos que hoy afronta la Provincia», explicó.

Asimismo, aclaró que este mecanismo no implica una modificación en los recursos que le corresponden a Jujuy por coparticipación federal. «No afecta los fondos coparticipables. Es un adelanto de recursos que posteriormente ingresarán a la provincia y que serán descontados en los meses correspondientes», afirmó.

El ministro remarcó además que los recursos no constituyen transferencias discrecionales del Gobierno Nacional. «No son fondos discrecionales enviados por Nación. Al tratarse de un adelanto de coparticipación, son recursos que le corresponden a la provincia y que se anticipan sobre la futura recaudación de impuestos nacionales», sostuvo.

Respecto de las condiciones financieras de la operatoria, indicó que la tasa de interés prevista resulta conveniente para la Provincia. «La tasa acordada es del 15%, lo que representa una condición financiera favorable para la Provincia en comparación con las tasas de mercado vigentes», manifestó.

Finalmente, Cardozo aseguró que la Provincia mantiene abiertas las instancias de diálogo con el Gobierno Nacional para avanzar en otros reclamos pendientes.

«El diálogo con Nación se mantiene de manera permanente. Continuamos gestionando el reconocimiento de fondos vinculados a obras ejecutadas por la Provincia, los Aportes del Tesoro Nacional pendientes y otros conceptos, como las compensaciones derivadas del Consenso Fiscal», concluyó.