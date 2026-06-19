Mundial. La Promo ’26 vivirá un gran banderazo para alentar a la Selección Argentina en Ciudad Cultural

La propuesta «Punto Mundial: Jujuy Alienta» convoca a la Promo 2026 a vivir una jornada de encuentro, música y aliento a la Selección Argentina en Ciudad Cultural.

En el marco de la propuesta «Punto Mundial: Jujuy Alienta», el Gobierno de Jujuy, a través del Ente Autárquico Permanente, invita a los estudiantes de la Promoción 2026 a participar de un gran banderazo para acompañar a la Selección Argentina durante la Copa Mundial 2026.

La convocatoria tendrá lugar el lunes 22 de junio, desde las 12 horas, en el predio de Ciudad Cultural, donde los estudiantes podrán reunirse para compartir una jornada de encuentro, música y aliento a la «Scaloneta» antes del partido.

La invitación es a asistir con la campera de la promoción, banderas, bombos y toda la batucada para llenar de color y entusiasmo el Punto Mundial, en una celebración que reunirá a los futuros egresados de toda la provincia.

La actividad busca promover la participación de los jóvenes en un espacio de convivencia, identidad y acompañamiento a la Selección Argentina, sumando el tradicional espíritu festivo de las promociones a la pasión que despierta el Mundial.

El Gobierno de Jujuy invita a toda la Promo 26 a ser parte de esta propuesta libre y gratuita y a protagonizar un banderazo que hará vibrar Ciudad Cultural con los colores celeste y blanco.