Por pantalla gigante transmitirán el partido entre Argentina y Austria en el Multiespacio “El Alto”

Bajo la consigna “Vení a alentar a la Selección”, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, invita a la comunidad a participar del Muni Fan Fest, que se realizará el próximo lunes desde las 13 horas en el Multiespacio de Alto Comedero.

Durante la jornada se proyectará en pantalla gigante el encuentro entre la Selección Argentina y Austria, correspondiente a la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, que se disputará en el AT&T Stadium de Dallas.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, destacó la importancia de generar espacios de encuentro para que los vecinos puedan disfrutar juntos de este acontecimiento deportivo. “Es una gran oportunidad para compartir la pasión que despierta el Mundial y acompañar a nuestra Selección. Queremos que las familias, los amigos y los vecinos vivan este partido en un ambiente de alegría y unión, alentando al equipo que representa a todos los argentinos”, expresó.

Finalmente, extendió la invitación a toda la comunidad: “Los esperamos el lunes en el Multiespacio de Alto Comedero, junto al Centro Cultural Jorge Cafrune, para disfrutar de una verdadera fiesta del fútbol. Vengan con la camiseta de la Selección, una bandera o cualquier distintivo celeste y blanco para alentar juntos a la Argentina”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/gCUjb6Z65D8