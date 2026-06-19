Presentaron en el Mercado 6 de Agosto el libro “Abasto, Circulación y Consumo”, un recorrido por la historia de los mercados jujeños

En el salón central del renovado Mercado 6 de Agosto se realizó la presentación del libro “Abasto, Circulación y Consumo. Entre la Historia y la Antropología. Siglos XVI-XXI”, una obra que reúne investigaciones sobre la evolución de los mercados de la provincia de Jujuy. El acto contó con la presencia del intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, quien destacó el valor del trabajo como un legado para las futuras generaciones.

Durante su discurso, el jefe comunal elogió el esfuerzo realizado por las investigadoras e investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de Jujuy, quienes participaron en la elaboración de la publicación. “Han realizado un trabajo extraordinario para dejar un legado basado en una investigación muy seria sobre el recorrido histórico de los mercados en la provincia de Jujuy. Es un gran testimonio que quedará para la posteridad, recopilando historias y relatos que ayudan a comprender cómo fue y cómo debe seguir construyéndose una ciudad como San Salvador de Jujuy”, expresó.

Asimismo, Jorge resaltó el papel que cumplen los mercados como espacios de encuentro y construcción comunitaria. “En la capital contamos con tres mercados que guardan un relato cronológico de nuestra historia, pero también el testimonio de generaciones de trabajadores y trabajadoras que hicieron de estos lugares un ámbito de encuentro, intercambio y celebración permanente”, afirmó.

En relación con la puesta en valor del Mercado 6 de Agosto, el intendente explicó que el objetivo de la intervención fue recuperar un espacio emblemático de la ciudad, preservando su identidad y adaptándolo a las necesidades actuales. “La idea fue revitalizar un lugar con tanta historia, dotándolo de infraestructura moderna sin perder su esencia. Queremos acercar este espacio a las nuevas generaciones para que siga siendo un punto de encuentro donde se celebre la vida en comunidad y se fortalezca una ciudad más amigable e integrada a través del comercio”, sostuvo.

Por su parte, Cecilia Fandos, coautora de la obra explicó que el libro propone una mirada histórica y antropológica sobre los mercados de la provincia. “Es una publicación que recorre la historia de distintos mercados de Jujuy, mostrando el impulso que dio origen a cada uno, las dificultades que atravesaron y la realidad que viven en la actualidad. En el caso del Mercado 6 de Agosto, celebramos el proceso de refuncionalización que permitió potenciar este espacio manteniendo su esencia popular y comunitaria, capaz de recibir tanto a vecinos como a turistas”, concluyó

Nota audiovisual: https://youtu.be/8nOl1TpOmyc