«Punto Mundial: Jujuy Alienta»: un fin de semana a puro Mundial en Ciudad Cultural

Este sábado y domingo, la propuesta del Gobierno de Jujuy ofrecerá la transmisión en pantalla gigante de cuatro partidos del Mundial 2026, con entrada libre y gratuita.

Ciudad Cultural vuelve a ser este fin de semana el punto de encuentro para los fanáticos del fútbol con «Punto Mundial: Jujuy Alienta», la iniciativa impulsada por el Gobierno de Jujuy para vivir la Copa Mundial 2026 en pantalla gigante, con acceso libre y gratuito.

El sábado 20 de junio, en el marco del Día de la Bandera, las actividades se desarrollarán de 13 a 20 horas. La jornada incluirá la transmisión de los encuentros Países Bajos vs. Suecia, desde las 14 horas, y Alemania vs. Costa de Marfil, a partir de las 17 horas.

En tanto, el domingo 21 de junio, de 12 a 20 horas, la pantalla gigante proyectará los partidos España vs. Arabia Saudita, desde las 13 horas, y Bélgica vs. Irán, a las 16 horas.

La propuesta se desarrolla dentro de la carpa de Ciudad Cultural, un espacio especialmente acondicionado para brindar comodidad y resguardo del frío. En el predio de Alto Padilla, además, los asistentes pueden disfrutar de propuestas gastronómicas, actividades recreativas y un ambiente pensado para compartir en familia y con amigos. También está permitido ingresar con reposeras y equipo de mate.

Desde el Gobierno de Jujuy se invita a jujeños y visitantes a sumarse a esta experiencia, que continuará durante todo el desarrollo del Mundial 2026 con la transmisión de los principales encuentros del certamen y de todos los partidos de la Selección Argentina.