Se celebrará el Día Internacional del Yoga con una jornada abierta y gratuita

En el marco del Día Internacional del Yoga, la ciudad se prepara para vivir una jornada especial dedicada al bienestar, la armonía y la conexión integral. La propuesta se llevará a cabo el próximo sábado 20 de junio, de 9 a 19 horas, en las instalaciones de ConectarLab (ex Infinito por Descubrir), con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

La actividad está destinada a personas de todas las edades y niveles de experiencia, por lo que no se requiere conocimiento previo ni inscripción anticipada para participar. A lo largo de la jornada se desarrollarán prácticas guiadas de yoga, talleres introductorios, sesiones de respiración consciente y meditación, coordinadas por instructores locales y referentes de la disciplina.

Si bien el Día Internacional del Yoga se conmemora cada 21 de junio en todo el mundo, en Jujuy la celebración se adelantará con el objetivo de facilitar una amplia participación de vecinos, familias y visitantes interesados en acercarse a esta práctica milenaria.

Además de las actividades vinculadas al yoga, el encuentro contará con más de 20 stands de emprendedores locales, generando un espacio de intercambio, promoción de productos regionales y fortalecimiento de la economía local.

“Llevamos más de una década celebrando esta fecha, y cada año la convocatoria es mayor. El yoga no solo mejora la salud física y mental, sino que también promueve la paz interior y la cohesión social. Invitamos a todos los jujeños y visitantes a sumarse, sin necesidad de experiencia previa ni inscripción previa”, destacaron las organizadoras.

Desde la organización también invitaron a los asistentes a colaborar con una donación destinada a un hogar de perros, sumando así una acción solidaria a la jornada.

Llevar ropa cómoda y abrigada, teniendo en cuenta las bajas temperaturas de la temporada invernal.

Contar con una colchoneta o toalla personal, aunque el predio dispondrá de algunas para compartir.

Llevar una botella de agua para mantenerse hidratado.

Llegar con anticipación para asegurar un lugar y facilitar el inicio puntual de las actividades.

Los interesados podrán acercarse al lugar a partir de las 8:30 horas o seguir las novedades y consultas a través de la página oficial de Facebook de la organización.