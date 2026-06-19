Secretaría de Energía. Próximas obras de modernización y ampliación del servicio de energía: en Purmamarca y en la RP 2

La Secretaría de Energía conoció las ofertas para obras de soterramiento de red de media tensión en Purmamarca y de un tramo de la RP 2, cercano a La Almona.

Desde el Ministerio de Infraestructura (MISPTyV), la Secretaría de Energía realizó la apertura de sobre para dos obras de modernización de la infraestructura eléctrica provincial: el soterramiento de la Línea de Media Tensión en el sector centro norte de Purmamarca y la extensión del alumbrado público en la Ruta Provincial 2 (RP 2), en un tramo camino a La Almona.

Mario Pizarro, secretario de Energía, valoró la inversión provincial en “una obra histórica para la ciudad y el paisaje de Purmamarca, que es parte del Patrimonio de la Humanidad que es nuestra Quebrada: además de dotar de mayor calidad y estabilidad al servicio, removeremos el cableado de la zona centro norte, logrando impacto positivo en lo visual”.

Es que se realizará un tendido subterráneo de la Red de Media tensión, implicando también la remoción del cableado aéreo y la instalación de una subestación transformadora tipo miniblock.

La apertura de sobres de ofertas para este proyecto de obras se dio, como todo proceso similar, con la presencia de Escribanía de Gobierno y oferentes.

Las otras ofertas que se conocieron con aperturas de sobres fueron para las obras que tienen prevista la extensión del alumbrado público en los kilómetros 5, 6 y 7 de la Ruta Provincial 2 (RP 2), rumbo a La Almona, mediante la colocación de 66 columnas metálicas de 10 metros de altura y la instalación de artefactos LED de 200 W y tableros automatizados.

Pizarro señaló que “con este proyecto, buscamos generar mayor visibilidad y seguridad vial en un corredor clave, además de eficiencia energética por la tecnología LED; la inversión es, en este caso, para garantizar rutas más seguras para todos los jujeños”.

El secretario de Energía valoró que “desde la Provincia invertimos en infraestructura estratégica, de gran envergadura y también de a pasos y por sectores para la mejora de la vida cotidiana; protagonismos del paisaje y conectividad vial son ofrecimientos y servicios, entre tantos otros, del territorio, de Jujuy para los jujeños y para el mundo, y eso vamos a garantizar cada vez”.