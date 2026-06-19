«Un Minuto por la Energía»: el programa audiovisual para estudiantes secundarios abre las inscripciones

La propuesta combina capacitación, producción audiovisual y concurso para estudiantes de toda la provincia.

El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, a través de la Dirección de Fomento y Promoción Audiovisual, en articulación con la Secretaría de Energía y el Ministerio de Educación de la provincia, abre las inscripciones para el programa “Un Minuto por la Energía”, una propuesta que tiene como objetivo la creación de videos educativos vinculados a la temática energética.

En esta edición, el eje estará centrado en la concientización sobre la energía y energías renovables. El programa se desarrollará en tres etapas: una instancia de capacitación digital, tutorías en las escuelas secundarias (de gestión pública o privada) para la realización de los videos y una etapa final de concurso, en la que se otorgarán cinco kits audiovisuales: uno por cada región de la provincia y un Premio del Público.

Además todos los trabajos participantes serán exhibidos en galas de proyección que se realizarán en cada una de las regiones.

El concurso busca fomentar la creatividad de las y los jóvenes, promoviendo el uso del lenguaje audiovisual como herramienta para reflexionar y comunicar situaciones relacionadas con el uso responsable de la energía. Quienes participen podrán utilizar diversas técnicas audiovisuales y explorar diferentes enfoques narrativos y formas de expresión.

Los videos deberán tener una duración de entre uno y tres minutos, presentarse en formato MP4 y contar con resolución Full HD.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 19 de octubre. Podrán participar estudiantes de 3ro, 4to, 5to y 6to año, de manera individual o en grupos de hasta cinco integrantes.

Las inscripciones y toda la información sobre bases y condiciones estarán disponibles en la web del IAAJ https://iaaj.jujuy.gob.ar/beneficios/un-minuto-x-la-energia/