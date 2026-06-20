Casa de Jujuy en Buenos Aires: conmemoración del Día del Gaucho Jujeño y homenaje al General Arias

La jornada reunió tradición, música, emprendedores y un homenaje al General Manuel Eduardo Arias, reafirmando el compromiso de mantener vivas la historia y la identidad cultural jujeña.

La Casa de Jujuy en Buenos Aires llevó adelante una emotiva jornada conmemorativa en el marco del Día del Gaucho Jujeño, rindiendo homenaje al General Manuel Eduardo Arias al recordarse un nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad.

Las actividades comenzaron con una feria de emprendedores jujeños, espacio que permitió visibilizar y promover el trabajo artesanal y cultural de comprovincianos residentes en Buenos Aires. En un ambiente de encuentro y camaradería, y acompañados por las bajas temperaturas, se compartió mate cocido con el público presente.

Posteriormente, junto a la Agrupación Tradicionalista Éxodo Jujeño Residentes en Buenos Aires, se realizó una marcha desde la intersección de las avenidas Santa Fe y Pellegrini hasta la sede de la Casa de Jujuy. Allí se desarrolló un acto protocolar en homenaje al General Manuel Eduardo Arias, destacando su legado histórico, su compromiso con la causa independentista y su invaluable aporte a la construcción de nuestra identidad nacional.

La celebración continuó con un destacado espectáculo musical. El artista jujeño Ángel Reales, oriundo de El Fuerte, compartió su repertorio de música tradicional, generando un cálido clima festivo que invitó a bailar y disfrutar a los presentes. El cierre estuvo a cargo del grupo Poncho Salteño, integrado por músicos provenientes de distintas regiones del país, quienes brindaron una destacada presentación que coronó la jornada con lo mejor de la música popular.

Asimismo, y en el marco de la celebración del Día del Padre, se realizó un sorteo especial entre los asistentes, compartiendo un momento de alegría y reconocimiento con las familias que acompañaron esta significativa jornada cultural y tradicional.

Desde la Casa de Jujuy en Buenos Aires agradecieron a todos los vecinos, residentes, artistas, emprendedores e instituciones que acompañaron la significativa celebración, reafirmando el compromiso de mantener vivas las tradiciones, historia e identidad cultural.