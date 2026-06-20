Con un Ateneo Interinstitucional la municipalidad cerró la Semana de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato de las Personas Mayores

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Adultos Mayores, y en articulación con el Ministerio de Educación, llevó adelante en el Cine Teatro Select un Ateneo Interinstitucional denominado “Envejecer con Dignidad”, iniciativa que marcó el cierre de las actividades de la Semana de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato de las Personas Mayores, y que constituyó un espacio de reflexión sobre los derechos, la participación y el bienestar de los adultos mayores.

La convocatoria, de la que participaron diferentes áreas municipales y provinciales, incluyó disertaciones de especialistas que invitaron a debatir, reflexionar y abordar interdisciplinariamente las diferentes problemáticas que afectan a los adultos mayores de la provincia. Con acuerdo a ello, las autoridades presentes destacaron las políticas y acciones contempladas en el programa “Buen Trato a las Personas Mayores”, definido por el municipio capitalino, y que se desarrolla en establecimientos educativos y en diferentes ámbitos comunitarios de la ciudad en los que se brega por el respeto, la inclusión y el envejecimiento activo y saludable.

Al reseñar lo trabajado durante el Ateneo, el secretario de Desarrollo Humano de la municipalidad, Gustavo Muro, comentó, “estamos cerrando la semana de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato de las Personas Mayores con los distintos talleres, y en el Cine Select hubo una colaboración importante de diferentes organismos, como el CEPAM y el IES N° 11, con mesas panel y talleres”.

Además, ponderó las políticas desplegadas por el municipio, particularmente a través del programa Comunidad Saludable, que, a su criterio, permite ver “toda la problemática del adulto mayor y las distintas alternativas que se plantean para el cuidado de nuestros abuelos, e incluso de nosotros mismos que ya estamos próximos a ser adultos mayores, de manera de vivir activamente”. Al mismo tiempo, valoró la tarea desplegada por la Dirección y la Sub Dirección de Adultos Mayores que, según dijo, “han tenido una convocatoria muy importante con docentes psicólogos y médicos y con una gran participación, y la idea es continuar con programas saludables para nuestros adultos mayores”.

A su turno, la directora de Adultos Mayores municipal, Mirta Humacata, sostuvo que la convocatoria “Envejecer con Dignidad” constituyó una “jornada de reflexión sobre los derechos, participación y bienestar de las personas mayores”.

“Estuvimos en el Cine Select con una cantidad numerosa de jóvenes y familiares de adultos mayores, llegando a las 300 personas, y trabajamos coordinadamente con instituciones como el IES N° 11, el CEPAM, educación de provincia e integrantes de la municipalidad”, puntualizó, para luego confirmar la continuidad del proyecto de “Buen trato hacia las personas mayores”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/CuqulX_phdo