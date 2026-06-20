El Ente Autárquico Permanente y la Cruz Roja Argentina fortalecen acciones conjuntas para el cuidado de los estudiantes

Acordaron fortalecer el trabajo conjunto en materia de prevención, capacitación y asistencia sanitaria para acompañar el desarrollo seguro de las principales actividades de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

El presidente del Ente Autárquico Permanente (EAP), Leandro Morales, recibió la visita del presidente de Cruz Roja Argentina, Diego Tipping, en un encuentro que permitió consolidar los lazos de cooperación entre ambas instituciones y avanzar en una agenda de trabajo conjunta orientada al bienestar de los estudiantes y de la comunidad.

Durante la reunión se destacó la importancia de fortalecer el trabajo articulado en materia de prevención, capacitación y asistencia sanitaria, promoviendo acciones que contribuyan al desarrollo seguro de las actividades estudiantiles que se realizan en la provincia.

Como resultado del encuentro, ambas instituciones acordaron trabajar de manera coordinada en la implementación de capacitaciones en reanimación cardiopulmonar (RCP), acciones de prevención y dispositivos de asistencia sanitaria destinados a acompañar los principales eventos de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, entre ellos el Finde Estudiantil, el Cultural Fest, los desfiles de carrozas, las elecciones y las próximas actividades previstas en el calendario estudiantil.

Acompañaron la reunión Antonio Villagra, María Laura Zamora, Ángel Guerrero y Cynthia Benicio, en representación de la delegación Jujuy de Cruz Roja Argentina.