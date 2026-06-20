Emprendedores participaron de una capacitación sobre mantenimiento de piscinas

La actividad estuvo enfocada en el mantenimiento de piscinas y contó con el acompañamiento de la empresa IGR. En este contexto, la Dirección de Oficio y Empleo llevó adelante un nuevo seminario gratuito destinado a brindar herramientas prácticas para la formación laboral y el desarrollo de emprendimientos.

Al respecto, Melisa Silva, directora general de Desarrollo, resaltó el valor del trabajo conjunto entre el municipio y el sector privado, “la idea es generar oportunidades para los ciudadanos, que brindan conocimientos y herramientas para aprender un oficio o incorporar nuevas habilidades”. Añadió “muy contentos por la excelente convocatoria que tuvo esta propuesta junto a la colaboración con las empresas privadas”, señaló.

Por su partee la directora de Oficios y Empleo, Silvina Márquez, destacó la importancia de la capacitación destinada a la comunidad, a través de un seminario gratuito para ofrecer a la población y agradecer la colaboración de la empresa IGR, que accedió a este desafío del municipio de generar espacios de crecimiento a través de herramientas prácticas, siempre destinadas a la población para fortalecer emprendimientos o impulsar nuevos proyectos”, expresó.

Márquez recordó que desde el área ya se realizaron otras capacitaciones junto a empresas privadas, entre ellas dos seminarios, uno sobre mantenimiento de desmalezadoras y otra de poda estacional, con la empresa NGA de premoldeados, se ha realizado seminario, consolidando una política de formación orientada a la inserción laboral”.

La jornada estuvo a cargo del ingeniero Fernando Carrillo, quien explicó que el seminario abordó contenidos relacionados con el mantenimiento integral de piscinas, corrección de pH, estructuras y tareas de conservación. Y explicó, “el objetivo es ofrecer conocimientos que puedan ayudar a la gente a emprender en un rubro con gran demanda y posibilidades de crecimiento”, indicó.

La capacitación se desarrolló en un único turno y contó con una notable participación de vecinos interesados en adquirir conocimientos técnicos que les permitan ampliar sus oportunidades laborales y de emprendimiento.

Nota audiovisual: https://youtu.be/-y8lFRPBDZE