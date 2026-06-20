Normativa N° 27.499. Comenzó la formación en Ley Micaela para docentes del IUPS

Continuando con la formación en Ley Micaela y dando cumplimiento a la Normativa N° 27.499 dio inicio el primer módulo destinado a docentes del IUPS.

Con el objetivo de fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito educativo y profesional, comenzó la formación en Ley Micaela destinada a docentes del Instituto Universitario Provincial de Seguridad, IUPS, incorporando herramientas que promuevan prácticas educativas más inclusivas, igualitarias y libres de violencia de género.

El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades dio inicio a la formación brindando herramientas en materia de género y violencia de género, diversidad y derechos humanos, contribuyendo a la construcción de ámbitos educativos más equitativos y respetuosos.

Durante los módulos se abordarán contenidos vinculados a la perspectiva de género, los marcos legales vigentes, la violencia por motivos de género, las diversidades sexuales y la importancia de reflexionar sobre la prevención y erradicación de estos hechos de vulnerabilidad.

Es importante recordar que la Ley Micaela, Normativa N° 27.499 establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que trabajan en la función público en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial con la finalidad de eliminar prácticas discriminatorias garantizando respuestas institucionales adecuadas ante situaciones de vulnerabilidad.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se continúa fortaleciendo la formación de los equipos docentes con el objetivo de brindarles información centrada en la perspectiva de género, garantizando una atención de calidad a mujeres y personas de la diversidad sexual.

Esta primera jornada estuvo a cargo de la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.